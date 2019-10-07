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Международный день улыбки отметили в школе №19 г. Бреста

08.10.2019 21:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

От улыбки станет всем светлей. Эта известная строчка из любимой детской песни нашла своё подтверждение в ГУО «Средняя школа №19 г. Бреста» в Международный день улыбки. Уже на входе каждый желающий мог взять с собой «кусочек хорошего настроения».

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А в коридорах школы то и дело маленьким и взрослым встречались картинки-мотиваторы, от взгляда на которые все расплывались в улыбке. До некоторых даже хотелось дотронуться!

Международный день улыбки отметили в школе №19 г. Бреста

На ярких фотоколлажах были запечатлены самые счастливые моменты из жизни наших школьников. Ребята с удовольствием находили себя, своих одноклассников и эмоционально вспоминали, что же заставило их так широко улыбаться на фотографиях. В одном из уголков школы выросло целое «дерево улыбок», на котором все желающие могли оставить свой смайлик с добрыми пожеланиями.

Две перемены превратились в песенный флешмоб. Строчкам караоке любимых песен об улыбке, о дружбе и доброте от души подпевали и малыши, и старшеклассники, и педагоги.

Администрация школы выражает благодарность учителям начальных классов за этот тёплый праздник. Давайте улыбаться чаще. Возможно, мир действительно станет светлее!

 
Теги: Брест
 
 
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  От улыбки станет всем светлей. Эта известная строчка из любимой детской песни нашла своё подтверждение в ГУО «Средняя школа №19 г. Бреста» в Международный день...
 
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