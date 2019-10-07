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Около 8 тыс. т овощей и фруктов заложат в стабфонд Брестской области

08.10.2019 21:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Около 8 тыс. т овощей и фруктов заложат в стабилизационный фонд Брестской области в межсезонный период 2019/2020 годов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении торговли и услуг облисполкома.

Около 8 тыс. т овощей и фруктов заложат в стабфонд Брестской области

Номенклатура и объемы фондов, а также перечень организаций, ответственных за их хранение, определены решением облисполкома. Это делается с целью создания страховых запасов, обеспечения ассортимента плодоовощной продукции отечественного производства на потребительском рынке. На межсезонный период планируется заложить 2420 т картофеля и 3740 т овощей, в том числе капусты - 1550 т, столовой свеклы - 615 т, моркови - 730 т, репчатого лука - 845 т. Фруктов должно быть заложено 1635 т.

Запасы картофеля и плодоовощной продукции в Брестской области традиционно сосредоточены в хранилищах торговых объектов городов (брестского ТПУКП "Плодоовощ" и ОАО "Север - Пинск"), системы облпотребсоюза, сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств.

В настоящее время в регионе продолжается формирование стабилизационного фонда растениеводческой продукции. По оперативной информации гор- и райисполкомов, сельскохозяйственных организаций, на 3 октября задание по закладке картофеля выполнено на 71% (в стабфонд заложено 1723 т). Овощей пока заготовлено более четверти от планируемого объема - 1004 т, в том числе почти треть от необходимого - моркови и свеклы, более 60% - лука и яблок.

Завершить формирование стабилизационных фондов продовольственных товаров в Брестской области планируется до 10 ноября.

Жители региона могут сделать собственные запасы плодоовощной продукции на зиму, воспользовавшись предложениями осенних ярмарок. В сентябре-ноябре в Бресте и городах области запланировано проведение около 90 ярмарок-базаров по продаже населению сельскохозяйственной продукции.

 
Теги: Брест
 
 
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