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Государственным пограничным комитетом определены места въезда в пограничную полосу

08.10.2019 21:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь в соответствии с требованиями статьи 37 Закона «О Государственной границе Республики Беларусь» определены места въезда в пограничную полосу с 1 ноября 2019 года.

Государственным пограничным комитетом определены места въезда в пограничную полосу

Указанные места, их описание и географические координаты размещены на официальном интернет-портале Госпогранкомитета в разделе «Пограничная зона, полоса», в подразделе «Места въезда (входа) в пограничную полосу». При этом граждане обязаны не позднее одного часа до въезда (входа) в пограничную полосу устно информировать ближайший орган пограничной службы или его подразделение о месте, времени и характере хозяйственной и иной деятельности, запланированной к осуществлению в пограничной полосе.

Государственным пограничным комитетом определены места въезда в пограничную полосу

Госпогранкомитет напоминает – несоблюдение установленных мест для въезда (входа) в пограничную полосу является основанием для начала административного процесса по статье 23.30 КоАП РБ (Нарушение пограничного режима).

 
 
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  Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь в соответствии с требованиями статьи 37 Закона «О Государственной границе Республики Беларусь»...
 
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