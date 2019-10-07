Государственным пограничным комитетом определены места въезда в пограничную полосу

Источник материала: Виртуальный Брест

Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь в соответствии с требованиями статьи 37 Закона «О Государственной границе Республики Беларусь» определены места въезда в пограничную полосу с 1 ноября 2019 года.





Указанные места, их описание и географические координаты размещены на официальном интернет-портале Госпогранкомитета в разделе «Пограничная зона, полоса», в подразделе « Места въезда (входа) в пограничную полосу ». При этом граждане обязаны не позднее одного часа до въезда (входа) в пограничную полосу устно информировать ближайший орган пограничной службы или его подразделение о месте, времени и характере хозяйственной и иной деятельности, запланированной к осуществлению в пограничной полосе.





Госпогранкомитет напоминает – несоблюдение установленных мест для въезда (входа) в пограничную полосу является основанием для начала административного процесса по статье 23.30 КоАП РБ (Нарушение пограничного режима).