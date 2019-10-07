|
Государственным пограничным комитетом определены места въезда в пограничную полосу
08.10.2019 21:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь в соответствии с требованиями статьи 37 Закона «О Государственной границе Республики Беларусь» определены места въезда в пограничную полосу с 1 ноября 2019 года.
Указанные места, их описание и географические координаты размещены на официальном интернет-портале Госпогранкомитета в разделе «Пограничная зона, полоса», в подразделе «
Госпогранкомитет напоминает – несоблюдение установленных мест для въезда (входа) в пограничную полосу является основанием для начала административного процесса по статье 23.30 КоАП РБ (Нарушение пограничного режима).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь в соответствии с требованиями статьи 37 Закона «О Государственной границе Республики Беларусь»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)