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Минспорта о выступлении белорусов на ЧМ по лёгкой атлетике: рассчитываем на успех на Олимпиаде
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Без медалей, но с большой перспективой в будущее. 8 октября были подведены итоги выступления сборной Беларуси по лёгкой атлетике на чемпионате мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Турнир завершился недавно в Дохе. Наша команда была одной из самых молодых на этом мировом форуме. А некоторым белорусским атлетам не хватило буквально самой малости, чтобы оказаться на пьедестале почёта. Отмечаем четвертое место Максима Недосекова в прыжках в высоту. Пятой стала Анастасия Мирончик-Иванова в прыжках в длину. Эту же позицию заняла и Ольга Мазурёнок в марафоне. Шестыми стали Татьяна Холодович и Алёна Дубицкая.
Владимир Нестерович, пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Беларуси:
Теперь главная цель для белорусских атлетов будет успешное выступление на чемпионате Европы, а также на Олимпийских играх в Токио.
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Новости Беларуси. Без медалей, но с большой перспективой в будущее. 8 октября были подведены итоги выступления сборной Беларуси по лёгкой атлетике на чемпионате...
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