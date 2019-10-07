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SEHA-лига: БГК разгромил македонский «Еурофарм»
Источник материала: Партизан
Белорусы победили македонцев со счетом 31:22.
БГК имени Мешкова разгромил северомакедонский "Еурофарм" в домашнем матче регулярного сезона СЕХА-лиги — 31:22, передает
Лучшим бомбардиром встречи вновь стал Никита Вайлупов, который забросил 6 мячей.
БГК имени Мешкова — Еурофарм — 31:22 (19:12)
Группа "В": Веспрем — 12 очков (5 матчей), Еурофарм — 9 (5), БГК имени Мешкова — 6 (5), Загреб — 6 (3), Металопластика — 4 (3), Спартак — 0 (3).
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Белорусы победили македонцев со счетом 31:22.
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