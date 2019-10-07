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Минтруда Беларуси: Предприниматель не является работником

08.10.2019 19:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ИП получили любопытный ответ из Минтруда.

В сентябре этого года РОО «Перспектива» обратилось к министру труда Ирине Костевич по вопросу режима работы для ИП в торговых центрах. Речь шла о соблюдении статьи трудового кодекса, предусматривающей нормированную рабочую неделю в 40 часов.

По данным «Перспективы», в ряде регионов и Минске нередки случаи, когда арендодатели предписывают предпринимателям в договорах аренды быть на рабочем месте безотлучно от 48 до 70 часов в неделю. За нарушение договора выписывают штрафные санкции, передает «Салiдарнасць».

В предпринимательском объединении уверены, что такое положение дел недопустимо в отношении ИП, работающих без наемного лица. Тем более, что в последнее время наблюдается тенденция на сокращение наемного персонала по экономическим причинам.

— Понятно, что торговые центры устанавливая режимы дня хотят привлечь больше покупателей, но и ИП должен быть защищён законом о труде, как и все граждане. Также поднят вопрос об отпуске, чтобы это было прописано в договорах аренды, — отмечали в сентябре в «Перспективе».

В начале октября из Минтруда пришел ответ. Лидер «Перспективы» Анатолий Шумченко написал о нем следующее:

— Индивидуальные предприниматели оказались поражены в своих правах на труд и отдых, когда заключенные договора аренды не предусматривают подобных вещей, заставляя работать некоторых ИП по 56-70 часов в неделю и без отпуска, а если не выполняешь, то штраф или лишение торгового места.

Приведем цитату из ответа министерства:

— Индивидуальный предприниматель при осуществлении своей предпринимательской деятельности не состоит в трудовых отношениях с нанимателем, т.е. не является работником, а сам может выступать в качестве нанимателя при наличии наемных лиц, работающих у него на основании трудового договора. (…)

Осуществление физическим лицом предпринимательской деятельности не является трудовыми отношениями. Таким образом, индивидуальный предприниматель не является работником, не состоит в трудовых отношениях с нанимателем и, следовательно, нормы законодательства о труде, включая нормы о рабочем времени, времени отдыха, трудовых отпусках, на него не распространяются.


Что ответили предпринимателям в МАРТе

В мае этого года после аналогичного запроса в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли предпринимателям ответили, что в законодательстве отсутствует норма, предусматривающая обязательное соответствие режима работы торгового объекта, объекта общественного питания режиму торгового центра, рынка, на территории или площади которых они расположены.

В МАРТе подчеркнули, что индивидуальные предприниматели имеют право самостоятельно устанавливать режим работы торговых объектов. В том числе расположенных в торговых центрах, за исключением режима работы таких объектов после 23.00 и до 7.00.
 
Теги: Минск
 
 
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