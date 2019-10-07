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Пожарные проведут рейды по квартирам и домам белорусов

08.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси 16 октября стартует масштабная акция «За безопасность вместе». Спасатели в разных городах проверят, насколько жители соблюдают правила пожарной безопасности, сообщает телеканал «МИР 24».

Осенне-зимний период – наиболее пожароопасный. По статистике, на это время приходится до 70% всех возгораний. Прежде всего, инспекторы намерены посетить квартиры пожилых людей, многодетных и неблагополучных семей. Особое внимание уделят частному сектору. В домах проверят состояние проводки, дымоходы, печи, а также дворы. Нарушения будут устранять вместе с местными властями.

«Основная причина пожаров – это граждане, которые ведут асоциальный образ жизни и злоупотребляют спиртными напитками. Схема такая: выпил, закурил, уснул и не проснулся. К сожалению, таких у нас порядка 55% виновников пожара. В абсолютных цифрах – 180 граждан, по вине которых погибли люди и произошли пожары», – отметил начальник управления надзора и профилактики Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Дмитрий Турчин.

Также спасатели намерены продолжить установку в квартирах пожарных извещателей. Одиноким пенсионерам их монтируют бесплатно. С начала года благодаря этим устройствам удалось спасти почти сто человек.
 



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Осенне-зимний период – наиболее пожароопасный. На это время приходится до 70% всех возгораний.
 
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