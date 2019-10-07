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В Минске обсудили ход строительства Белорусской АЭС
08.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
За круглым столом в рамках Белорусского энергетического и экологического форума прибывшие в Минск эксперты обсудили строительство атомной электростанции, передает телеканал «МИР 24».
Специалисты предоставили данные так называемого «нулевого» замера радиационного фона объекта. Для этого они изучили окрестности станции, провели анализ воды, воздуха, земли и растений. Вся информация останется в свободном доступе с тем, чтобы наблюдатели в разных странах могли отслеживать динамику показателей уже в процессе работы станции.
Энергетический и экологический форум в Беларуси собрал экспертов из 16 стран. Они обмениваются опытом по развитию зеленой экономики, возобновляемых источников энергии, реализации идей умных городов. Более 600 компаний представили на выставке последние разработки в области энергетики и экологии.
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Специалисты предоставили данные так называемого «нулевого» замера радиационного фона объекта.
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