В Минске обсудили ход строительства Белорусской АЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

За круглым столом в рамках Белорусского энергетического и экологического форума прибывшие в Минск эксперты обсудили строительство атомной электростанции, передает телеканал «МИР 24».

Специалисты предоставили данные так называемого «нулевого» замера радиационного фона объекта. Для этого они изучили окрестности станции, провели анализ воды, воздуха, земли и растений. Вся информация останется в свободном доступе с тем, чтобы наблюдатели в разных странах могли отслеживать динамику показателей уже в процессе работы станции.

«Оперативные данные, полученные с помощью методов полевой спектрометрии, указывают, что на сегодняшний день радиационная обстановка определяется природными радионуклидами. Приборные методы должны обеспечить некую дактилоскопию. То есть шаг влево, шаг вправо, изменение линий будет показывать изменение ситуации. Это можно сделать только сейчас, пока не завезено топливо, пока не запущен реактор, не сделан физический пуск», – рассказал ведущий научный сотрудник Института промышленной экологии Российской академии наук Алексей Екидин.

Энергетический и экологический форум в Беларуси собрал экспертов из 16 стран. Они обмениваются опытом по развитию зеленой экономики, возобновляемых источников энергии, реализации идей умных городов. Более 600 компаний представили на выставке последние разработки в области энергетики и экологии.