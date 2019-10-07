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Алексей Пушков: «Для администрации Трампа Украина явно не является приоритетом»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Самый близки и от этого самый болезненный для нас, белорусов, конфликт – украинский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пять лет у нашего порога неспокойно, пять лет там гибнут люди тысячами, пять лет политики не могут договориться.
Пять лет Президент Лукашенко призывает наконец отбросить амбиции тех, кто в этом кровопролитии заинтересован, предлагая сделать все, что от нас зависит. Пока еще не стало совсем поздно.
Алексей Пушков, член Совета Федерации России:
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Новости Беларуси. Самый близки и от этого самый болезненный для нас, белорусов, конфликт – украинский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пять лет у...
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