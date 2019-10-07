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Алексей Пушков: «Для администрации Трампа Украина явно не является приоритетом»

08.10.2019 21:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Самый близки и от этого самый болезненный для нас, белорусов, конфликт – украинский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Пушков: «Для администрации Трампа Украина явно не является приоритетом»

Пять лет у нашего порога неспокойно, пять лет там гибнут люди тысячами, пять лет политики не могут договориться.

Александр Лукашенко: «Мы Украину просто «подарили» своим соперникам»

Пять лет Президент Лукашенко призывает наконец отбросить амбиции тех, кто в этом кровопролитии заинтересован, предлагая сделать все, что от нас зависит. Пока еще не стало совсем поздно.

Алексей Пушков: «Для администрации Трампа Украина явно не является приоритетом»

Алексей Пушков, член Совета Федерации России:
Многое зависит от того, кто будет заниматься Украиной с американской стороны, и какова будет линия Трампа в этом вопросе. Насколько я знаю, американцы пока и сами не очень заинтересованы в участии в этом процессе. То есть для администрации Трампа Украина явно не является приоритетом. И мне кажется, он не видит, а какую выгоду он может в предвыборной обстановке получить.

Президент Беларуси: «Украинский конфликт требует от нас его решения»

Александр Лукашенко предлагает возродить формат переговоров по типу «Хельсинки»

Люди в материале: Алексей Пушков
 
 
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Новости Беларуси. Самый близки и от этого самый болезненный для нас, белорусов, конфликт – украинский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пять лет у...
 
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