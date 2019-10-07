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Александр Лукашенко: «Мы Украину просто «подарили» своим соперникам»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко настаивает: сегодня решение конфликта в Донбассе – экзамен на жизнеспособность в целом мирового сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С момента, когда в Минске прошла встреча «нормандской четверки», прошло целых пять лет, сменился президент Украины, на которого, возлагают очень много, но разве один в поле воин?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но президент только что говорил, надо видеть за всем этим и последствия. Любые действия – это последствия. Сегодня еще можно решить этот конфликт, потому что диагноз установлен. Как решить болезнь, тоже вроде знаем, только надо начинать ее лечить. Нынешняя власть в Украине, президент – он, конечно же, не всемогущий. Ему ни внутри, ни извне никто не даст сделать то, что он хочет. Я убедился в том, что он хочет решить эту проблему.
Непоколебимая моя убежденность после этой встречи: если мы потеряем пусть неопытного, молодого Зеленского и эту власть в Украине (а это вполне может случиться, потому что слишком велико сопротивление внутри Украины и извне), взамен получим такую власть, с которой вообще будет трудно разговаривать. Подумайте об этом как эксперты.
Этот тезис был завершающим в выступлении нашего Президента, но именно эта речь, как позже признаются участники «Минского диалога», задала правильный тон всему дальнейшему диалогу.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко настаивает: сегодня решение конфликта в Донбассе – экзамен на жизнеспособность в целом мирового сообщества, сообщили в...
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