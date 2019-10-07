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По белорусским глубинкам будет ездить автобус с книжками и литераторами
08.10.2019 22:19 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Кнігарня Логвінаў /
Цель проекта: довезти современную белорусскую и зарубежную литературу на белорусском языке туда, где она в дефиците. Например, в деревни, в которых нет библиотек.
С сентября 2019 по сентябрь 2020 года книжный автомобиль будет появляться в маленьких городах, деревнях и селах и привлекать внимание к книгам на родном языке. Организаторы будут устраивать публичные дискуссии с современными литераторами, авторские чтения, воркшопы по писательскому ремеслу, творческие встречи с партнерами из художественных, театральных, медийных и других креативных отраслей. Также в программе предусмотрены музыкальные выступления и развлечения для детей.
Идея
Автомобиль пустился в путь 5 октября. Первой точкой на карте «Вандроўнай кнігарні» стали Ольшаны. В рамках проекта Ольгерд Бахаревич презентовал книгу «Мае дзевяностыя» и устроил мастер-класс.
Следить за передвижением книжного магазина можно в социальных сетях. Например, в
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Литературный дом «Логвінаў» запустил проект «Вандроўная кнігарня»: целый год по глубинкам Беларуси будет колесить авто с книжками и литераторами.
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