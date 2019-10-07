По белорусским глубинкам будет ездить автобус с книжками и литераторами

Цель проекта: довезти современную белорусскую и зарубежную литературу на белорусском языке туда, где она в дефиците. Например, в деревни, в которых нет библиотек.

С сентября 2019 по сентябрь 2020 года книжный автомобиль будет появляться в маленьких городах, деревнях и селах и привлекать внимание к книгам на родном языке. Организаторы будут устраивать публичные дискуссии с современными литераторами, авторские чтения, воркшопы по писательскому ремеслу, творческие встречи с партнерами из художественных, театральных, медийных и других креативных отраслей. Также в программе предусмотрены музыкальные выступления и развлечения для детей.

Идея «Вандроўнай кнігарні» возникла благодаря американским передвижным библиотекам. Авторы проекта надеются, что книжный магазин на колесах порадует жителей регионов, у которых не так много возможностей участвовать в публичных дискуссиях, как у жителей столицы.

Автомобиль пустился в путь 5 октября. Первой точкой на карте «Вандроўнай кнігарні» стали Ольшаны. В рамках проекта Ольгерд Бахаревич презентовал книгу «Мае дзевяностыя» и устроил мастер-класс.

Следить за передвижением книжного магазина можно в социальных сетях. Например, в Facebook .