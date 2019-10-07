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«Город мастеров», выставка караваев и дожиночных снопов: Борисов готовится к «Дожинкам»

08.10.2019 22:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Подворья» от каждого района, уникальные свадебные наряды и праздничное шествие. Стала известна полная программа областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дожинки-2019», который пройдет 12 октября в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Город мастеров», выставка караваев и дожиночных снопов: Борисов готовится к «Дожинкам»

Кульминацией праздника станет традиционное награждение победителей уборки урожая. Кроме того, на главной площадке – «Борисов-Арене» – развернется «Город мастеров», выставка караваев и дожиночных снопов. Будут работать интерактивные зоны для детей и молодежи, создадут тематическую зону.

«Город мастеров», выставка караваев и дожиночных снопов: Борисов готовится к «Дожинкам»

Борисов к событию также готовят основательно – обновляются фасады зданий, благоустраиваются улицы, дворы, детские площадки. А стены некоторых домов украсили граффити на тему безопасности.

«Город мастеров», выставка караваев и дожиночных снопов: Борисов готовится к «Дожинкам»

Сергей Костюкевич, первый заместитель начальника Борисовского ГРОЧС:
Наш город активно готовится к празднику «Дожинки». Конечно, спасатели не могли остаться в стороне. К нам приедет много гостей, и мы решили воспользоваться данным событием и обратиться к жителям Минщины в более запоминающейся форме.

«Город мастеров», выставка караваев и дожиночных снопов: Борисов готовится к «Дожинкам»

В Борисовском районе есть два мурала: один – самый большой в Беларуси, и для наших деток – расположен в другой части города. Они предназначены для доведения до населения основ безопасности.

«Город мастеров», выставка караваев и дожиночных снопов: Борисов готовится к «Дожинкам»

На завершающем этапе строительства находится мост, соединяющий берег Березины. Теперь по этому участку улицы Гагарина – главной магистрали города – восстановлено движение транспорта в обе стороны, но работы еще ведутся.

 

Люди в материале: Сергей Костюкович
 
 
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Новости Беларуси. «Подворья» от каждого района, уникальные свадебные наряды и праздничное шествие. Стала известна полная программа областного фестиваля-ярмарки...
 
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