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Свадебный наряд 100-летней давности воссоздали в Червени по фото
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Блузка из штапельной ткани и рубашка защитного цвета. В Червени воссоздали свадебные костюмы прошлого тысячелетия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В основу лег снимок 100-летней давности, который принесла местная жительница.
На приготовление угощений и украшение двора отводилось несколько месяцев. Примерно столько в Червени в этом году готовились к празднованию года свадебной обрядности.
Здесь красота нарядов уступила место исторической достоверности. На помощь пришли жители всего района.
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Новости Беларуси. Блузка из штапельной ткани и рубашка защитного цвета. В Червени воссоздали свадебные костюмы прошлого тысячелетия, сообщили в программе...
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