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Свадебный наряд 100-летней давности воссоздали в Червени по фото

08.10.2019 22:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Блузка из штапельной ткани и рубашка защитного цвета. В Червени воссоздали свадебные костюмы прошлого тысячелетия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Свадебный наряд 100-летней давности воссоздали в Червени по фото

В основу лег снимок 100-летней давности, который принесла местная жительница.

Свадебный наряд 100-летней давности воссоздали в Червени по фото


Несколько столетий назад свадьба имела более весомое значение, чем сегодня, и по значимости это событие было, как рождение ребенка.

Свадебный наряд 100-летней давности воссоздали в Червени по фото

На приготовление угощений и украшение двора отводилось несколько месяцев. Примерно столько в Червени в этом году готовились к празднованию года свадебной обрядности.

Свадебный наряд 100-летней давности воссоздали в Червени по фото

Здесь красота нарядов уступила место исторической достоверности. На помощь пришли жители всего района.

Подробнее – в видеоматериале

Люди в материале: Вадим Смоляк
 
 
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Новости Беларуси. Блузка из штапельной ткани и рубашка защитного цвета. В Червени воссоздали свадебные костюмы прошлого тысячелетия, сообщили в программе...
 
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