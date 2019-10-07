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Павел Мариев. Анонс программы «В людях»

08.10.2019 16:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

«Главная наша задача – дать людям возможность заработать». Михаил Русый провёл приём граждан в Могилёвской области

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Новости Беларуси. Развитие агротуризма, инвестпроекты, работа убыточных предприятий. Это лишь часть тем, которые подняли жители Могилевской области на приеме у помощника Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Мариев. Анонс программы «В людях»

Чтобы пообщаться с Михаилом Русым, в Белыничи приехала и могилевчанка Наталья Варивончик. Ее беспокоит дальнейшая судьба родного предприятия «Стеклотара». Женщина ранее работала здесь и хорошо знала, что такое стабильность. Теперь финансовая ситуация ухудшается вот уже третий год подряд.

Павел Мариев. Анонс программы «В людях»

Наталья Варивончик, жительница Могилева:
Директор обращается за реструктуризацией долга, он считает, что ему можно простить. Акционеры, конечно, против. Предприятие государственное. Естественно терпят убытки. Недополучает бюджет, и мы, и акционеры. Очень хорошо, когда с людьми общаются люди такого уровня. Можно решить проблемы и знать, что нам помогут.

Павел Мариев. Анонс программы «В людях»

Михаил Русый, помощник Президента – инспектор по Могилевской области:
Главная наша задача – дать людям возможность заработать, создать условия, чтобы они реализовали себя. Создать рабочие места и получить достойную зарплату, а государство в виде налогов, отчислений будет получать то, чтобы  развивать социальную сферу. 

Павел Мариев. Анонс программы «В людях»

Всего на прием к помощнику Президента пришли 9 жителей Могилевской области. По каждому обращению были даны конкретные поручения.

 
Теги: Могилев
 
 
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