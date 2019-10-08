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Видеофакт: Шикарная комбинация футболистов «Ислочи»
Источник материала: Партизан
Игроки «Ислочи» забили минскому «Динамо» гол, сделав 12 точных передач подряд.
"Ислочь" отметилась красивой комбинацией в матче с минским "Динамо" (1:1) в рамках 24-го тура чемпионата Беларуси, пишет
"Волки" перед тем, как забить гол, отдали 12 точных передач подряд.
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Игроки «Ислочи» забили минскому «Динамо» гол, сделав 12 точных передач подряд.
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