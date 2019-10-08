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На 110 мест в Палате представителей претендует 703 выдвиженца
Источник материала: Партизан
8 октября в Беларуси началась регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей.
Как
Регистрацией кандидатов занимаются окружные избирательные комиссии. Она продлится до 17 октября.
Выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси назначены на 17 ноября 2019 года.
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8 октября в Беларуси началась регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей.
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