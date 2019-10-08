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На 110 мест в Палате представителей претендует 703 выдвиженца

08.10.2019 21:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

8 октября в Беларуси началась регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей.

Как информирует телеканал "Беларусь 1", на 110 депутатских мест претендует 703 выдвиженца (424 человека из них — представители политических партий). Они уже подали документы. Известно, что в восточном округе в Бресте ожидается самая активная борьба — там пытаются зарегистрироваться сразу 9 человек, передает "Еврорадио".

Регистрацией кандидатов занимаются окружные избирательные комиссии. Она продлится до 17 октября.

Выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси назначены на 17 ноября 2019 года.
 
Теги: Брест
 
 
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8 октября в Беларуси началась регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей.
 
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