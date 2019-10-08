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В Европе действует сверхсекретное подразделение российского ГРУ – NYT

08.10.2019 21:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным NYT, оперативники секретной группы 29155 действуют как минимум на протяжении последних десяти лет.

Сверхсекретное подразделение российской разведки проводит дестабилизирующие операции на Западе. Об этом сообщает The New York Times

Как сообщает издание, сначала была попытка дестабилизации в Молдавии, затем две попытки убийства торговца оружием в Болгарии, после - попытка госпереворота в Черногории, и наконец в прошлом году - отравление Скрипалей в Великобритании.

Западные спецслужбы пришли к выводу, что все эти спецоперации являются частью скоординированной и продолжающейся кампании российских спецслужб по дестабилизации ситуации в Европе. Для выполнения этой глобальной задачи была создана сверхсекретная группа из элитных сотрудников спецслужб, специализирующихся на убийствах, саботаже и подрывной деятельности, - отдел 29155. О его существовании не знают многие даже внутри ГРУ.


В отличие от большинства других сотрудников российской военной разведки, члены группы 29155 свободно посещают европейские страны, а некоторые из них - награжденные ветераны афганской, чеченской и украинской воин. 

По данным NYT, оперативники группы 29155 действуют как минимум на протяжении последних десяти лет, но идентифицировали их западные спецслужбы после неудавшейся попытки госпереворота в Черногории в 2016 году, которая включала в себя сговор с целью убийства премьер-министра страны и захват здания парламента.

Вплотную деятельностью отдела 29155 западные спецслужбы занялись только после попытки убийства Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери сотрудниками ГРУ Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным.
 
 
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По данным NYT, оперативники секретной группы 29155 действуют как минимум на протяжении последних десяти лет.
 
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