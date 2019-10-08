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Самые необычные ОАО Беларуси, акции которых вы можете купить

08.10.2019 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Государственная программа приватизации и акционирования предприятий, которая развернулась в Беларуси в 90-е гг., привела к образованию самых различных акционерных обществ. Порой это довольно неординарные предприятия, которые вряд ли возникли бы при других обстоятельствах.

Многие такие предприятия не исчезли в результате реорганизации или банкротства, а чудесным образом дожили до наших дней и продолжают работать по сей день, напоминая своим существованием нам, белорусам, про другой путь развития нашей страны – тот, по которому она, к сожалению, не пошла. Этим предприятиям, многие из которых неизвестны широкому кругу наших читателей, и будет посвящена наша статья, пишет "Экономическая газета".

Можно ли стать акционером «Беларуснефти»

Вряд ли среди наших читателей найдется тот, кто не слышал о государственном производственном объ­единении «Беларуснефть». Это круп­ный холдинг, который занимается геологической разведкой, добывает нефть и газ, производит нефтепродукты и реализует их через фирменную сеть АЗС. Предприятие позиционирует себя как государственное, однако в его структуру входят два акционерных общества с физическими лицами в составе акционеров – ОАО «Пуховичинефтепродукт» и ОАО «Лиданефтепродукт». Эти пред­приятия объединяют заправки, которые ра­ботают под брендом «Беларуснефть» в соответствующих райо­нах: Пуховичском (9 АЗС) и Лидском (21 АЗС). Удивительно, но эти акционерные общества в 2000-е гг. не вошли в областные РУП и сохранили  первоначальную огранизационно-­правовую форму. Конечно, основным собственником предприятий является ГПО «Беларуснефть», но долю миноритарных акционеров небольшой назвать нельзя – 19,5% и 26,6% соответственно.

Являясь акционером ОАО «Пуховичинефтепродукт», не могу не от­метить высокую эффективность управ­ления предприятием. Ни на одном акционерном собрании, участ­ником которых я был, не видел такого детального, структурированного отчета директора. Руководство пред­приятия отслеживает объемы продаж по каждой заправке, располагает данными по выручке и мар­жинальности различных товарных групп, рассчитывает конверсию топ­ливных чеков в продажу сопутствующих товаров, проводит мониторинг качества обслуживания клиентов с помощью методики «тайный покупатель», знает, сколько предприятие зарабатывает с каждой проданной чашки кофе. Несмотря на то что маржинальность торговли нефтепро­дуктами сокращается (с продажи дизельного топлива предприятие зарабатывает 9%, бензина – 7,3–7,9%, в зависимости от его вида), ОАО «Пуховичинефтепродукт» остается прибыльным предприятием. Главный источник прибыли – продажа сопутствующих товаров. Из 1,483 млн руб. прибыли от реализации, полученной предприятием в 2018 г., роз­ничная торговля принесла 0,963 млн руб. (64,94%). Несмотря на периодические капитальные вложения (связанные, как правило, с постройкой новых АЗС и модернизацией старых объектов), ОАО «Пуховичинефте­продукт» выплачивает дивиденды. По итогам 2018 г. дивиденд на акцию составил 5,84 руб. при цене покупки 13 руб. (историческая цена сделок купли-продажи) дает 45% годовых доходности по этой бумаге. В следующем году предприятие ждет дальнейшее сокращение маржи по неф­тепродуктам (минимум на 1%), что приведет к снижению рентабельности продаж и чистой прибыли. Руководство предприятия намерено ком­пенсировать потерю в доходах за счет дальнейшего развития торговли сопутствующими товарами и сокращения операционных расходов.

В ЖЭС за дивидендами

В 90-е гг. приватизировали не только предприятия сферы торговли, производства и оказания бытовых услуг. В Волковыске успели акционировать даже ЖЭС, который в форме акционерного общества работает до сих пор. Это предприятие так и называется – ОАО «ЖЭС г. Вол­ковыска». Основная доля акций пред­приятия (63,83%) принадлежит государству, остальные акционеры представлены преимущественно физическими лицами. Такое большое количество миноритарных акционеров объясняется тем, что предприятие участвовало в программе по обмену акций на ИПЧ «Имущество», и многие жители Волковыска при обмене чеков выбирали эти акции. И неудивительно: предприятие прибыльное и выплачивает дивиденды. Прибыль высокой не назовешь – 19 тыс. руб. по итогам 2018 г. и 30 тыс. руб. годом ранее. Но даже этой небольшой суммы хватило, чтобы каждый акционер получил дивиденды 0,19 руб. на одну акцию.

Морской флот расположился в Минске

Беларусь не имеет прямого выхода к морю. Зато у нас есть собственный «морской» перевозчик – ОАО «Белорусское морское пароходство». Когда-то предприятие было учреждено как база для создания белорусского морского флота, но сейчас оно не имеет собственного морского транспорта. 80% выручки предприятие получает от оптовой торговли нефтепродуктами. В 2011 г. Госком­имущество объявило аукцион о продаже пакета акций, принадлежащих государству, но, насколько нам из­вестно, аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок. ОАО «Белорусское морское пароходство» осталось в собственности государства. Сегодня предприятие работает с небольшой прибылью (2 тыс. руб. по итогам 2018 г., 49 тыс. руб. – 2017 г.) и время от времени пытается запустить различные инвестиционные проекты. В 2018 г. компания анонсировала начало поставок дизельного топлива речным транспортом в Ук­раину. В 2019 г. было подписано соглашение, предусматривающее перевозку речным транспортом зерна из Украины в Беларусь, а в обратном направлении – удобрений и леса-­кругляка.

Входной билет в ВПК

Все белорусские предприятия, связанные с военно-промышленным комп­лексом (ВПК), находятся в собственности государства. За исключением ОАО «Пеленг» – компании, занятой производством наукоемкой оптико-­электронной продукции, преимущественно используемой в военной промышленности.


Принадлежность к сегменту hardware, тесная связь с ВПК и кос­мическими программами делают эту компанию уникальной, не имеющей аналогов на белорусском рынке. Последние 2 года предприятие имеет более 220 млн руб. выручки, а его операционная рентабельность превышает 50%. Чистая прибыль компании в расчете на акцию по итогам 2017 г. (наилучший год за последние три) достигла 2900 руб., собственный капитал – 8695 руб., дивиденд – 600 руб. По состоянию на начало года акционерами предприятия являлись 1638 физических лиц, в т.ч. 13 нерезидентов РБ, которым в совокупности принадлежал 51% акций.

В 2018 г. финансовые показатели ОАО «Пеленг» снизились: выручка составила 142 млн руб. против 225 млн руб. годом ранее, чистая прибыль – 53,53 млн руб. против 127,46 млн в 2017 г. Пропорционально уменьшились дивиденды – с 600 руб. в 2017 г. до 244,57 руб. за отчетный год.

Несмотря на это, акции данного предприятия остаются желанным приобретением для многих инвесторов.

Денег больше, чем у «Беларуськалия»

ОАО «Брестгазоаппарат» – пред­приятие, которое производит газовые и электрические плиты, встраиваемую технику и воздухоочистители под торговой маркой Gefest. Продукция предприятия не просто хорошо знакома потребителю на территории всего СНГ. Согласно отчету ПАО «Газпром Бытовые системы» продукция предприятия занимает 46% рос­сийского рынка газовых плит. Помимо России кухонная техника Gefest экспортируется в Украину, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Уз­бекистан, Туркменистан, Молдову, Лат­вию, Эстонию. На долю экспорта приходится 80% выручки предприятия.

Акционерами предприятия являются ПАО «Газпром» (51%), Госкомимущество (31%) и физические лица (18%). «Брестгазоаппарат» также платит дивиденды, размер которых порой превосходит значение чистой прибыли на акцию: источником вы­платы становится свободный денежный поток компании.

Другая особенность предприятия – значительная денежная позиция. На 31 декабря 2018 г. денежные средства и эквиваленты по финансовой отчетности предприятия составили 75,3 млн руб. (334 руб. на 1 ак­цию). Это значительно больше, чем у других «денежных» организаций: ОАО «Беларуськалий» (68,8 млн руб.) и ОАО «Пеленг» (49,8 млн руб.).

Какой путь выберет Беларусь

Несмотря на то что в Беларуси не сформировался полноценный фондовый рынок, многие предприятия, соз­данные в процессе приватизации и акционирования, продолжают работать, получают прибыль, выплачивают дивиденды. Очень часто такие АО – это истории мирного сосущест­вования государства и миноритарных акционеров, которые могли бы стать примером частно-государственного партнерства, отправной точкой для переосмысления отношений к соб­ственности, государственному имуществу, приватизации, защите прав акционеров. Все зависит от выбора исходной точки зрения. Приватизация и акционирование – благо для общества, или наше будущее – в преобладании государственной собственности. Хочется верить, что не все еще потеряно и Беларусь найдет новые точки для роста.
 
Теги: Минск
 
 
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