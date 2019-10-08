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Юрий Губаревич: Избиратели есть равные, а есть равнее

08.10.2019 20:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Движения "За свободу" Юрий Губаревич 6 октября сообщил на своей странице в фейсбуке о проблеме, с которой столкнулись члены инициативной группы при сборе подписей для выдвижения кандидатом в депутаты.

"Пытались сегодня собрать подписи у жителей интересного кусочка в пределах Восточного избирательного округа №107, - пишет Губаревич. - На одном из КПП, по ул. Ст.Станюты, охранник в милицейской форме сообщил, что граждан Беларуси мы здесь не найдем. Мол, в коттеджном поселке живут одни только сербы".

На другом КПП, по ул. Кольцова, членов инициативной группы вообще отказались пустить на территорию общего пользования, на которой точно уже проживают граждане Беларуси, лишив таким образом потенциальных избирателей вправе поставить подпись в поддержку кандидата.


Юрий Губаревич сообщает, что с вопросом допуска в эти "зоны особого режима" надо разбираться, поскольку по мнению политика, такие действия являются "препятствием для осуществления гражданами Республики Беларусь права свободно избирать и быть избранным".
 
 
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Председатель Движения "За свободу" Юрий Губаревич 6 октября сообщил на своей странице в фейсбуке о проблеме, с которой столкнулись члены инициативной группы при...
 
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