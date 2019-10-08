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У «Динамо» катастрофа с вратарями: Энрот и Осипков не смогли полететь с командой на выезд
Источник материала: Партизан
Накануне вылета в Ригу, где начнется очередное выездное турне минского «Динамо» в КХЛ, клуб остался без двух основных вратарей — Юнаса Энрота и Александра Осипкова.
Как сообщает официальный сайт клуба, Александр Осипков будет внесен в список травмированных, а Юнас Энрот останется в Минске по медицинским показаниям.
Таким образом, в ближайших матчах Крэйг Вудкрофт сможет полагаться только на недавно восстановившегося после травмы Михаила Карнаухова и 19-летнего Никиту Толопило.
Всего на выезд отправятся 24 хоккеиста.
Вратари: Михаил Карнаухов, Никита Толопило;
Защитники: Марк-Андре Граньяни, Дмитрий Дерябин, Стефан Эллиотт, Кирилл Готовец, Дмитрий Знахаренко, Олег Евенко, Роман Дюков, Владислав Еременко, Даниил Бокун;
Нападающие: Вячеслав Грецкий, Артем Демков, Андрей Костицын, Франсис Паре, Александр Китаров, Андрей Степанов, Игорь Мартынов, Дрю Шор, Тему Пулккинен, Евгений Ковыршин, Александр Когалев, Андрей Павленко, Шейн Принс.
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Накануне вылета в Ригу, где начнется очередное выездное турне минского «Динамо» в КХЛ, клуб остался без двух основных вратарей — Юнаса Энрота и Александра...
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