Строительство завода АКБ приостановили только на три месяца. А что будет после 25 октября?

Источник материала: Виртуальный Брест

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис 14 июня подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода. Однако фактически решение начало исполняться только с 26 июля 2019 года. Это стало известно из копии документа, полученной активистами по официальным каналам.





Обращает внимание тот факт, что строительство приостановлено комиссией на три месяца, и они скоро истекают, а именно - 25 октября 2019 года.