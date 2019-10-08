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Строительство завода АКБ приостановили только на три месяца. А что будет после 25 октября?
09.10.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис 14 июня подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода. Однако фактически решение начало исполняться только с 26 июля 2019 года. Это стало известно из копии документа, полученной активистами по официальным каналам.
Обращает внимание тот факт, что строительство приостановлено комиссией на три месяца, и они скоро истекают, а именно - 25 октября 2019 года.
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Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис 14 июня подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода. Однако фактически...
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