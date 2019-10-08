Что случится с глазами, если плавать в линзах

Источник материала: Tut.by

Даже те, кто не один год носит контактные линзы, допускают непростительные ошибки, влияющие на здоровье глаз. Какие? На «Простой вопрос» отвечает врач-офтальмолог первой категории отделения лазерной микрохирургии 10-ой городской клинической больницы Амина Хаддад.

Врач-офтальмолог Амина Хаддад. Фото: из личного архива

— Если вы стали обладателем линз, то уже попали в список счастливчиков. Большинство людей не могут надеть контактные линзы, воспринимают их как инородное тело, существует даже специальный термин «покафобия» — страх прикоснуться к глазу и роговице. Сложнее всего мужчинам: в отличие от девушек, которые постоянно наносят макияж, они реже контактируют с глазом. Однако неправильное ношение и несоблюдение личной гигиены могут спровоцировать проблемы, связанные с воспланением глаз. Вплоть до того, что можно заработать себе хронический очаг воспаления на роговице.

Ошибка № 1. Плавать в линзах

Офтальмологи не рекомендуют использовать линзы при купании (где бы то ни было). Если объяснять просто, между линзой и глазом формируется благоприятная среда для размножения бактерий.

Самые опасные для плавания — открытые водоемы: в них большой риск подхватить акантамебный кератит (инфекционное-воспалительное заболевание роговицы глаза). Морская и океаническая вода не так опасны. Но здесь как минимум нужно надеть солнцезащитные очки и обойтись без ныряний. И еще надо держать в голове, что гипертоническая среда морей и океанов, а также мелкие частички песка и ила могут не только раздражать слизистую глаз и вызывать воспаление, но и способствовать деформации линз.

Жестких рекомендаций касательно использования линз в бассейне не существует. В зависимости от химического состава воды бассейн может грозить раздражением или химическим ожогом. Не стоит открывать глаза с линзами и в душе, тогда вода и средства гигиены не попадут в глаза.

Ошибка № 2. Спать в линзах

Важно понимать, что все контактные линзы разные. Есть те, на которых производитель прописывает «пригодны для сна». Но я как офтальмолог не поддерживаю такие эксперименты: какого бы прекрасного качества линза не была, когда человек спит — снижается уровень поступления кислорода к роговице, человек не моргает, а это важный процесс для увлажнения глаза. Кроме того, за день на линзах скапливается множество вредных микроорганизмов, поэтому они нуждаются в очистке.

Сон в линзах — это верный путь к развитию синдрома сухого глаза и при определенных условиях создания благоприятной среды для развития воспаления. Снимать контактные линзы перед сном безопаснее, чем не снимать, но решать, конечно, каждому человеку.



Фото: unsplash.com

Ошибка № 3. Поднимать упавшую линзу

Если у вас упала линза в общественном месте — лучше ее сразу выбросить: никогда не знаете, что можно занести в глаз. Помните, что линзы нельзя промывать проточной водой — в ней содержатся различные микроорганизмы. В идеале всегда использовать свой раствор для промывания, в худшем случае — физраствор из аптеки, и не более одного раза.

Ошибка № 4. Не чередовать с очками

Срок ношения линзы связан с ее влагосодержанием. Рекомендуемое время зависит от производителя — зачастую это 6−8 часов в сутки. Но многие люди носят линзы и по 10 часов. Если вы пришли в 2 часа ночи, а в 6 вам вставать, линза не успеет очиститься от протеиновых и белковых отложений. Именно поэтому к концу срока ношения линз они часто вызывают дискомфорт: вы начинаете моргать, появляется вероятность воспаления.

Важно соблюдать сроки использования растворов для очистки, следовать инструкции производителей линз и рекомендациям офтальмологов. А в идеале снимать дома линзы и менять их на очки, чтобы продлить срок ношения первых и давать глазам отдохнуть.