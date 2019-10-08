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Сегодня — Всемирный день почты. Мобильные почтальоны

09.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Сегодня — Всемирный день почты. Мобильные почтальоны

Лилия Китович, Татьяна Граблис и Мария Мелько.

Нынешний профессиональный праздник восемьдесят один работник Вороновского участка Лидского регионального узла почтовой связи встречает с особым настроением. За трудовые заслуги их коллектив занесен на районную Доску почета. Результативно сработали семнадцать объектов почтовой связи. Не подвели и пять экипажей, которые обслуживают жителей Вороновщины по сорока маршрутам.

Важным звеном в работе Вороновского участка, несомненно, является дружный «отряд» почтальонов. Наряду с привычными нам «печкиными» трудятся еще и мобильные почтальоны. С мотодоставкой они заглядывают в пятьдесят три деревни и хутора. На спецтранспорте им безопаснее доставлять людям пенсию и материальные выплаты. Оборудованные необходимой компьютерной системой машины превращаются в «отделение почтовой связи». Здесь оформляют подписку на газеты и журналы, принимают платежи, посылки, реализуют товары первой необходимости.

Задолго до открытия почтовых отделений связи на ногах почтальон по сопровождению и обмену почты Лилия Китович. Уже в 7.15 она получает в Лиде корреспонденцию и посылки — их нужно оперативно доставить в райцентр. Рабочий день Лилии Михайловны заканчивается снова в Лиде. Только доставив письма и посылки земляков, она может спокойно отдыхать.


Сегодня — Всемирный день почты. Мобильные почтальоны

Валентина Мартинкевич в почтовой сфере 15 лет. Пригодился ей опыт работы начальником отделения почтовой связи в Германишках. Машина, в которой она выезжает на свой маршрут, оборудована кассовой системой. Во время большой остановки в Смильгинях Валентина Альфредовна встречает клиентов как оператор ОПС.


Сегодня — Всемирный день почты. Мобильные почтальоны

Третий почтальон по сопровождению и обмену почты — самый молодой. Хоть Ольга Стецевич здесь только два года, однако работу изучила от «а» до «я». Она подменяет коллег в отпусках, выполняет функции оператора ОПС Вороново-1. Ольга Ивановна успевает управиться и с доставленными из Лиды посылками: внимательно рассортирует их по нужным маршрутам — каждая должна дойти до своего адресата.

Около двух тысяч пожилых людей ждут Марию Мелько и Татьяну Маркель — почтальонов по выплате пенсий и пособий. Особенно радуются встрече хуторяне — будет с кем перекинуться и словом. Мария Станиславовна на мотодоставке уже семь лет. Все восемнадцать своих маршрутов знает как пять пальцев. Доводится в день преодолевать около двухсот километров: тогда останавливаются в самой дальней точке района — Мисевичах. Расстояние, уверена женщина, компенсируется добрым словом, сказанным в адрес почтальона. Более года в разъездах по начской и дотишской зонах Татьяна Маркель. Приветливость, открытость стали визитной карточкой почтальона. У нее клиенты с удовольствием приобретают товары. В области отмечают, что у Татьяны Иосифовны самый лучший товарооборот — больше 10 тысяч рублей. Ценит коллегу — председателя цехкома профсоюза — и коллектив.

Не только пять мобильных почтальонов спешат к сельчанам. Свой маршрут разработан и у начальника передвижного отдела почтовой связи Татьяны Граблис. За три года стали привычными работа «на колесах», плотный график. Тяжелее становится, когда принимает коммунальные платежи — объем работы значительно увеличивается. Но почтальон никогда не унывает. За обаятельность и доброту ее давно полюбили пожилые люди и иначе, как наша Танечка, не называют.

С праздником вас, мобильные почтальоны! Пусть дела спорятся,  всегда улыбается удача! Надеемся, что с вашей помощью и круг читателей «Воранаўскай газеты» будет шириться.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Лилия Китович, Татьяна Граблис и Мария Мелько. Нынешний профессиональный праздник восемьдесят один работник Вороновского участка Лидского регионального узла...
 
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