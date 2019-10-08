Шакутин и китайцы достраивают «Шантэр Хилл» возле Дроздов. Как он выглядит и когда его сдадут

Источник материала: Tut.by

Помните, вчера мы показывали , как выглядит новое здание китайской госкорпорации CITIC в Пекине. А сегодня мы посмотрим, как обстоят дела на стройке «Шантэр Хилла» в Минске, который CITIC реализует совместно с Александром Шакутиным. Что происходит на объекте, почему сместились сроки его завершения и когда планируют сдать комплекс — в материале.





Комплекс «Шантэр Хилл» начали строить на проспекте Победителей в 2016 году. Заказчиком проекта возле Дроздов тогда выступила компания «Интерсервис» Александра Шакутина и Николая Воробья, генподрядчиком — китайская Citic Construction. Но позже Воробей вышел из проекта , и новым заказчиком стала связанная с Шакутиным компания «Наванеп».

Изначально комплекс планировали сдать в конце 2018 года, потом — в середине 2019-го, но в итоге, как рассказал близкий к проекту источник, срок сдачи перенесли на 2020 год. По его словам, это произошло из-за корректировки проекта. Сейчас визуально можно судить о внешнем виде и объеме комплекса. Архитектурный проект разрабатывала турецкая BB Group, и смотрится все это дело неплохо.





















Общая площадь комплекса составит более 127 тысяч квадратных метров. В него будут входить четыре здания высотой 9−14 этажей и одна 25-этажка. Там разместятся в числе прочего офисные помещения, медклиника и спортивно-оздоровительный центр.





















Как ранее рассказывал Шакутин, Citic Group выделила для реализации этого проекта 120 млн долларов «на льготных условиях и с хорошим сроком». По информации TUT.BY, кредит выдан на 8 лет под 4,5% годовых.