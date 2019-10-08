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Шакутин и китайцы достраивают «Шантэр Хилл» возле Дроздов. Как он выглядит и когда его сдадут
Источник материала: Tut.by
Помните, вчера
Комплекс «Шантэр Хилл»
Изначально комплекс планировали сдать в конце 2018 года, потом — в середине 2019-го, но в итоге, как рассказал близкий к проекту источник, срок сдачи перенесли на 2020 год. По его словам, это произошло из-за корректировки проекта. Сейчас визуально можно судить о внешнем виде и объеме комплекса. Архитектурный проект разрабатывала турецкая BB Group, и смотрится все это дело неплохо.
Общая площадь комплекса составит более 127 тысяч квадратных метров. В него будут входить четыре здания высотой 9−14 этажей и одна 25-этажка. Там разместятся в числе прочего офисные помещения, медклиника и спортивно-оздоровительный центр.
Как ранее рассказывал Шакутин, Citic Group выделила для реализации этого проекта 120 млн долларов «на льготных условиях и с хорошим сроком». По информации TUT.BY, кредит выдан на 8 лет под 4,5% годовых.
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Гостинично-деловой комплекс находится на проспекте Победителей, и уже сейчас можно судить о его архитектуре и масштабе.
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