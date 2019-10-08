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Как с банковской картой получить скидку на поход к стоматологу (и не только)

09.10.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правильное питание и занятия в фитнес-центрах становятся все популярнее. И не остались в стороне от этой тенденции. Например, есть карточки, держатели которых могут получать скидки или кэшбек при посещении спортзалов, медицинских и фитнес-центров, йога-студий, спортивных магазинов, бассейнов, аптек, больниц и многого другого, что связано со здоровьем. FINANCE.TUT.BY выяснил, какой «пластик» предлагают банки для таких целей и сколько они стоят.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Название банка, карта

Описание карты

Стоимость

Альфа-Банк,

MasterCard/Visa Gold в рамках программы GoldenАlfa

5% скидка в медицинском центре «Блоссом Клиник», в тайском спа-салоне Royal Thai Spa, в санатории Альфа Радон, стоматологическом центре «Профи-дент», 10% — в Falcon Club Fitness/SPA.

9.9 BYN/месяц. Если подключаешься к пакету «Smart Gold» — 6.9 BYN/месяц.

При совершении более 30 операций по карте в месяц на сумму более 500 руб. — без оплаты.

Банк БелВЭБ,

MasterCard World «Дива»

Скидки в организациях, которые сотрудничают с банком в рамках дисконтной программы. Например, стоматологический центр «Праймдентплюс» (10−50%), стоматологический кабинет «Улыбка» (5−10%), медицинский центр «Мед-Практика», «Неовит», соляная пещера Forrest (10%), гостиничный комплекс «Зеленый городок» (5%), а также ФЦ «АрGYMент» (10−100%), ФЦ «АТЛЕТ» (15%), спортивные магазины «Арена спорта» (3−10%), магазины спортивного питания «Sport nutrition» (10%) и др.

Подробнее по ссылке.

Кэшбэк на все — 1,5% от суммы совершения операций, в т.ч. при оплате за границей или в интернете.

За первый год обслуживания при оформлении в банке — 10 BYN, в интернет-банке — 7 BYN. За последующие годы — 2 BYN месяц

Срок действия — 3 года.

Банк Дабрабыт,

Visa Gold Pay Wave «Давай-Давай»

Кэшбек 1.5% от оплаты в магазинах и центрах спортивных товаров и услуг, у терминалов которых МСС-код соответствует указанному в договоре программы лояльности. 0,75% — на все остальные безналичные операции.

Также возможны скидки, например, в спортивном клубе Squash-Life — 10% на разовое посещение, в фитнес-центре La Forza — 20% на абонементы, в медицинском центре ДиПарМед — 5−10%, фитнес-центре BROOKLYN — до 30%, магазине здорового питания Тук-тук Латук — 10%, интернет-магазине здорового питания «Счастье есть» — 10−20% и др.

2 BYN / 1 USD/ 1 EUR в месяц. Срок действия — 3 года

Банк Решение,

MasterCard World «Будь здоров»

Скидки до 30% на платные услуги в медицинских центрах, например, 25% в медицинском центре «Экомедсервис», в Городской клинической больнице скорой помощи — 10% резидентам на медицинские услуги по ультразвуковой и функциональной диагностике, эндоскопическим исследованиям, рентгеновская компьютерная и магнитно-резонансная томография и 30% нерезидентам на все медицинские услуги, в медцентре «Кардиомед» — 25% на первичный прием врача.

20 BYN за 3 года.

Белагропромбанк,

Mastercard World «О-GO!»

Кэшбек 2% в организациях, которые продают спорттовары и оказывают спортуслуги, а также в медицинских центрах и 1% — в остальных.

Также по карте есть акция «Энергия FITкоинов» — за каждые потраченные 10 BYN начисляется 1 FITкоин и за каждые 10 000 шагов в день тоже начисляется 1 FITкоин. Потом накопленные баллы можно обменять на подарки различных категорий в мобильном приложении. Перечень подарков — по ссылке.

Кроме этого, фитнес-клуб «Princess» дает скидку 15%, центр стоматологии «Белый носорог» — 5%, 20% — фитнес-клуб «F1», 10% — тренажерный зал «ONE» и др.

Ежемесячная плата — 3 руб. и ежегодная плата 20 руб. Срок действия — 3 года.

Беларусбанк,

БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro в рамках Клуба #настарт

Кэшбек до 12% в организациях-партнерах, например, санаторий «Озерный» — 7%, клиника эстетической стоматологии — 6%, стоматология «Диадент» — 4%, медицинский центр «Биомедика Плюс» и фитнес-клуб «Sport-time» — 3% и др.

При оформлении в банке — 10 BYN, удаленно — 9 BYN.

Срок действия — 3 года

Белгазпромбанк,

Visa Rewards Cashalot

Кэшбек в партнерской сети от 2%, в остальных — 1%. Например, медцентр ТОМОГРАФИЯ — 5%, стоматологическая клиника Ортосмайл, медцентр Роден, София, Сантана — 3%, тренажерный зал Рекорд Клаб и сеть аптек «Любимая аптека» — 2% и др.

Бесплатно, срок действия — 3 года.

Идея Банк,

Mastercard World PayPass «Еще»

Кэшбек 5% в месяц оформления карты и двух последующих, далее — 3% в тренажёрных залах, фитнес-центрах, бассейнах, аквапарках (MCC 5996, 7941, 7997, 7999); спа (MCC 5977, 7230, 7298); веломагазинах (MCC 5940); магазинах спортивных товаров (MCC 5941) и в других категориях.

Ежегодное обслуживание — 15 BYN.

Срок действия — 3 года.

МТБанк,

MasterCard Халва Плюс

Кэшбэк до 10% в виде бонусных баллов при расчете в организациях-партнерах и 1% при расчете в остальных местах. 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно пополнить баланс А1 или рассчитаться в магазинах-партнерах.

В организациях-партнерах можно получить скидки, например, 5% в лаборатории «Инвитро», 4% в центре лазерной коррекции «Оптимед», 2.5% в сети аптек «Доктор Время» и в стоматологическом центре «Доктор Смайл», 4% в магазинах в Delta sport, Nike, в физкультурном комплексе «Мандарин», 1.5% — в магазине «Велопланета», 5% — в СОК «Олимпийский» и др.

19.90 BYN в год. Срок действия — 3 года.

Приорбанк

По программе лояльности KEYcard можно получить, например, кэшбек 2% в интернет-магазине GIZ.by или 3% в интернет-магазине товаров для спорта 1Fit.by.

По программе привилегий «Скидки для вас» держатели любых карт банка могут получить скидку 5% на услуги в стоматологической клинике «Мона Лиза» или в медцентре «Амадей Клиник»; 10% на абонемент в фитнес-студии EMS ACADEMY.

В зависимости от оформленной карты. Например, карта «Бумеранг» MasterCard Standart/Visa Classic стоит — 55 BYN при единовременной оплате, в другом случае — 60 BYN.

Участие в программе лояльности бесплатное.

Технобанк,

VISA Rewards ЗОЖ

Кэшбек 3% в оздоровительных центрах (фитнес-центры, аквапарки, бассейны и т.д.) — SIC 7941, 7997, 7999, 7032, 7298, 5996; спортивные товары и одежда — SIC 5655, 5940, 5941. В остальных местах — 1%.

Максимальный размер кэшбек в месяц — 100 BYN.

Также предусмотрены скидки в организациях-партнерах, например: сеть тренажерных залов «Адреналин» — 10−20%, Аквапарк «Лебяжий» — 50%, ФОЦ им. П.М. Машерова — 20%, стоматология «Акцент» — до 10% и др.

18 BYN в год. Срок действия — 3 года.

Белорусский народный банк

Скидки для всех типов карт в организациях-партнерах, например, в медицинском центре «Кравира» — 5−10%, в медцентр «Томография» — 3−10%, в фитнес-клубе «Стиль жизни» — 5%, оздоровительный комплекс «Фристайл» — 10−15%, в Golden Lion Thai SPA — 10−30% и в др.

Например, Visa Classic payWave/ MasterCard Standard PayPass MAXIMA DEBIT- 33 BYN за 2 года.

Статусбанк,

Mastercard World Статускарта

Кэшбек в магазинах-партнерах 1,5% от суммы и скидки до 50%; 0,5% от суммы покупок в иных магазинах.

Партнерская сеть «Е-плюс»: аптека «Планета Здоровья и оптика «Focus» — скидка до 7%, медцентр «ИдеалМед» — до 20%, сеть магазинов «Мегаспорт», velosiped.by, ФЦ «АрGYMент», сеть фитнес-клубов «Адреналин», тренажёрный зал Record Club — скидка до 10%, СОК «Max Mirnyi Center» — до 50% и др.

Бесплатно, срок действия — 30 месяцев.

Название банка, карта, стоимость

Описание карты

Альфа-Банк,

MasterCard/Visa Gold в рамках программы GoldenАlfa

9.9 BYN/месяц. Если подключаешься к пакету «Smart Gold» — 6.9 BYN/месяц.

При совершении более 30 операций по карте в месяц на сумму более 500 руб. — без оплаты.

5% скидка в медицинском центре «Блоссом Клиник», в тайском спа-салоне Royal Thai Spa, в санатории Альфа Радон, стоматологическом центре «Профи-дент», 10% — в Falcon Club Fitness/SPA.

Банк БелВЭБ,

MasterCard World «Дива»

За первый год обслуживания при оформлении в банке — 10 BYN, в интернет-банке — 7 BYN. За последующие годы — 2 BYN месяц

Срок действия — 3 года.

Скидки в организациях, которые сотрудничают с банком в рамках дисконтной программы. Например, стоматологический центр «Праймдентплюс» (10−50%), стоматологический кабинет «Улыбка» (5−10%), медицинский центр «Мед-Практика», «Неовит», соляная пещера Forrest (10%), гостиничный комплекс «Зеленый городок» (5%), а также ФЦ «АрGYMент» (10−100%), ФЦ «АТЛЕТ» (15%), спортивные магазины «Арена спорта» (3−10%), магазины спортивного питания «Sport nutrition» (10%) и др.

Подробнее по ссылке.

Кэшбэк на все — 1,5% от суммы совершения операций, в т.ч. при оплате за границей или в интернете.

Банк Дабрабыт,

Visa Gold Pay Wave «Давай-Давай»

2 BYN / 1 USD / 1 EUR в месяц. Срок действия — 3 года.

Кэшбек 1.5% от оплаты в магазинах и центрах спортивных товаров и услуг, у терминалов которых МСС-код соответствует указанному в договоре программы лояльности. 0,75% — на все остальные безналичные операции.

Также возможны скидки, например, в спортивном клубе Squash-Life — 10% на разовое посещение, в фитнес-центре La Forza — 20% на абонементы, в медицинском центре ДиПарМед — 5−10%, фитнес-центре BROOKLYN — до 30%, магазине здорового питания Тук-тук Латук — 10%, интернет-магазине здорового питания «Счастье есть» — 10−20% и др.

Банк Решение,

MasterCard World «Будь здоров»

20 BYN за 3 года.

Скидки до 30% на платные услуги в медицинских центрах, например, 25% в медицинском центре «Экомедсервис», в Городской клинической больнице скорой помощи — 10% резидентам на медицинские услуги по ультразвуковой и функциональной диагностике, эндоскопическим исследованиям, рентгеновская компьютерная и магнитно-резонансная томография и 30% нерезидентам на все медицинские услуги, в медцентре «Кардиомед» — 25% на первичный прием врача.

Белагропромбанк,

Mastercard World «О-GO!»

Ежемесячная плата — 3 руб. и ежегодная плата 20 руб. Срок действия — 3 года.

Кэшбек 2% в организациях, которые продают спорттовары и оказывают спортуслуги, а также в медицинских центрах и 1% — в остальных.

Также по карте есть акция «Энергия FITкоинов» — за каждые потраченные 10 BYN начисляется 1 FITкоин и за каждые 10 000 шагов в день тоже начисляется 1 FITкоин. Потом накопленные баллы можно обменять на подарки различных категорий в мобильном приложении. Перечень подарков — по ссылке.

Кроме этого, фитнес-клуб «Princess» дает скидку 15%, центр стоматологии «Белый носорог» — 5%, 20% — фитнес-клуб «F1», 10% — тренажерный зал «ONE» и др.

Беларусбанк,

БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro в рамках Клуба #настарт

При оформлении в банке — 10 BYN, удаленно — 9 BYN.

Срок действия — 3 года.

Кэшбек до 12% в организациях-партнерах, например, санаторий «Озерный» — 7%, клиника эстетической стоматологии — 6%, стоматология «Диадент» — 4%, медицинский центр «Биомедика Плюс» и фитнес-клуб «Sport-time» — 3% и др.

Белгазпромбанк,

Visa Rewards Cashalot

Бесплатно, срок действия — 3 года.

Кэшбек в партнерской сети от 2%, в остальных — 1%. Например, медцентр ТОМОГРАФИЯ — 5%, стоматологическая клиника Ортосмайл, медцентр Роден, София, Сантана — 3%, тренажерный зал Рекорд Клаб и сеть аптек «Любимая аптека» — 2% и др.

Идея Банк,

Mastercard World PayPass «Еще»

Ежегодное обслуживание — 15 BYN.

Срок действия — 3 года.

Кэшбек 5% в месяц оформления карты и двух последующих, далее — 3% в тренажёрных залах, фитнес-центрах, бассейнах, аквапарках (MCC 5996, 7941, 7997, 7999); спа (MCC 5977, 7230, 7298); веломагазинах (MCC 5940); магазинах спортивных товаров (MCC 5941) и в других категориях.

МТбанк,

MasterCard Халва Плюс

19.90 BYN в год. Срок действия — 3 года.

Кэшбэк до 10% в виде бонусных баллов при расчете в организациях-партнерах и 1% при расчете в остальных местах. 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно пополнить баланс А1 или рассчитаться в магазинах-партнерах.

В организациях-партнерах можно получить скидки, например, 5% в лаборатории «Инвитро», 4% в центре лазерной коррекции «Оптимед», 2.5% в сети аптек «Доктор Время» и в стоматологическом центре «Доктор Смайл», 4% в магазинах в Delta sport, Nike, в физкультурном комплексе «Мандарин», 1.5% — в магазине «Велопланета», 5% — в СОК «Олимпийский» и др.

Приорбанк

В зависимости от оформленной карты. Например, карта «Бумеранг» MasterCard Standart/Visa Classic стоит — 55 BYN при единовременной оплате, в другом случае — 60 BYN.

Участие в программе лояльности бесплатное.

По программе лояльности KEYcard можно получить, например, кэшбек 2% в интернет-магазине GIZ.by или 3% в интернет-магазине товаров для спорта 1Fit.by.

По программе привилегий «Скидки для вас» держатели любых карт банка могут получить скидку 5% на услуги в стоматологической клинике «Мона Лиза» или в медцентре «Амадей Клиник»; 10% на абонемент в фитнес-студии EMS ACADEMY.

Технобанк,

VISA Rewards ЗОЖ

18 BYN в год. Срок действия — 3 года.

Кэшбек 3% в оздоровительных центрах (фитнес-центры, аквапарки, бассейны и т.д.) — SIC 7941, 7997, 7999, 7032, 7298, 5996; спортивные товары и одежда — SIC 5655, 5940, 5941. В остальных местах — 1%.

Максимальный размер кэшбек в месяц — 100 BYN.

Также предусмотрены скидки в организациях-партнерах, например: сеть тренажерных залов «Адреналин» — 10−20%, Аквапарк «Лебяжий» — 50%, ФОЦ им. П.М. Машерова — 20%, стоматология «Акцент» — до 10% и др.

Белорусский народный банк

Например, Visa Classic payWave/ MasterCard Standard PayPass MAXIMA DEBIT- 33 BYN за 2 года.

Скидки для всех типов карт в организациях-партнерах, например, в медицинском центре «Кравира» — 5−10%, в медцентр «Томография» — 3−10%, в фитнес-клубе «Стиль жизни» — 5%, оздоровительный комплекс «Фристайл» — 10−15%, в Golden Lion Thai SPA — 10−30% и в др.

Статусбанк,

Mastercard World Статускарта

Бесплатно, срок действия — 30 месяцев.

Кэшбек в магазинах-партнерах 1,5% от суммы и скидки до 50%; 0,5% от суммы покупок в иных магазинах.

Партнерская сеть «Е-плюс»: аптека «Планета Здоровья и оптика «Focus» — скидка до 7%, медцентр «ИдеалМед» — до 20%, сеть магазинов «Мегаспорт», velosiped.by, ФЦ «АрGYMент», сеть фитнес-клубов «Адреналин», тренажёрный зал Record Club — скидка до 10%, СОК «Max Mirnyi Center» — до 50% и др.
 
 
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