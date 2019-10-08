Долго думали. Victoria's Secret впервые наняли модель плюс-сайз для рекламной кампании

Источник материала: Tut.by

Впервые рекламным лицом совместной коллекции знаменитого бренда Victoria’s secret стала модель плюс-сайз.

Модель Али Тейт Катлер — первый «ангел» с 54-м размером одежды, который рекламирует белье бренда. Девушка сообщила об этом в социальных сетях: она загрузила фото в свой инстаграм-аккаунт и написала: «На самом деле 14-й размер является средним размером женщин в Америке. И я считаю, что мы должны видеть его чаще в журналах и в индустрии моды». Коллекция создана в коллаборации Victoria’s secret и британского дизайнера Bluebella.

Напомним, уже несколько лет Victoria’s Secret переживает не лучшие времена: падение продаж , отмена легендарного шоу, скандальные интервью, в которых, в частности, маркетинговый директор Эда Разек сказал, что не видит смысла нанимать моделей плюс-сайз и трансгендерных моделей. После резких высказываний Разека и обвалившейся вслед на бренд критики Victoria’s secret наняли трансгендерную модель, это случилось в августе этого года.