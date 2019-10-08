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Долго думали. Victoria's Secret впервые наняли модель плюс-сайз для рекламной кампании

09.10.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Впервые рекламным лицом совместной коллекции знаменитого бренда Victoria’s secret стала модель плюс-сайз.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ali Tate (@ali_tate_cutler) 4 Окт 2019 в 9:54 PDT

Модель Али Тейт Катлер — первый «ангел» с 54-м размером одежды, который рекламирует белье бренда. Девушка сообщила об этом в социальных сетях: она загрузила фото в свой инстаграм-аккаунт и написала: «На самом деле 14-й размер является средним размером женщин в Америке. И я считаю, что мы должны видеть его чаще в журналах и в индустрии моды». Коллекция создана в коллаборации Victoria’s secret и британского дизайнера Bluebella.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Bluebella Lingerie (@bluebella) 4 Окт 2019 в 8:57 PDT

Напомним, уже несколько лет Victoria’s Secret переживает не лучшие времена: падение продаж, отмена легендарного шоу, скандальные интервью, в которых, в частности, маркетинговый директор Эда Разек сказал, что не видит смысла нанимать моделей плюс-сайз и трансгендерных моделей. После резких высказываний Разека и обвалившейся вслед на бренд критики Victoria’s secret наняли трансгендерную модель, это случилось в августе этого года.

 
 
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Модель Али Тейт Катлер - первый «ангел» с 54 размером одежды, который рекламирует белье бренда
 
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