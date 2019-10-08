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Долго думали. Victoria's Secret впервые наняли модель плюс-сайз для рекламной кампании
Источник материала: Tut.by
Впервые рекламным лицом совместной коллекции знаменитого бренда Victoria’s secret стала модель плюс-сайз.
Модель Али Тейт Катлер — первый «ангел» с 54-м размером одежды, который рекламирует белье бренда. Девушка сообщила об этом в социальных сетях: она загрузила фото в свой инстаграм-аккаунт и написала: «На самом деле 14-й размер является средним размером женщин в Америке. И я считаю, что мы должны видеть его чаще в журналах и в индустрии моды». Коллекция создана в коллаборации Victoria’s secret и британского дизайнера Bluebella.
Напомним, уже несколько лет Victoria’s Secret переживает не лучшие времена:
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Модель Али Тейт Катлер - первый «ангел» с 54 размером одежды, который рекламирует белье бренда
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