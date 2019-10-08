Водителя Toyota в Молодечно останавливали со стрельбой

Источник материала: Аргументы и факты

По словам очевидца, водитель Toyota на российских номерах петлял по проезжей части из стороны в сторону.

Машину заметили на автодороге Молодечно-Сморгонь. Иномарка выезжала на «встречку», чем создавала угрозу другим участникам дорожного движения. Началась погоня. В какой-то момент машину блокировали, но мужчина сумел вырваться, при этом едва не сбил инспектора ГАИ.

Остановить нарушителя удалось, лишь прострелив два колеса в его машине. У него были явные признаки алкогольного опьянения. От медосвидетельствования задержанный отказался.