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Водителя Toyota в Молодечно останавливали со стрельбой

09.10.2019 08:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Водителя Toyota в Молодечно останавливали со стрельбой
УВД Минского облисполкома

По словам очевидца, водитель Toyota на российских номерах петлял по проезжей части из стороны в сторону.

Машину заметили на автодороге Молодечно-Сморгонь. Иномарка выезжала на «встречку», чем создавала угрозу другим участникам дорожного движения. Началась погоня. В какой-то момент машину блокировали, но мужчина сумел вырваться, при этом едва не сбил инспектора ГАИ.

Остановить нарушителя удалось, лишь прострелив два колеса в его машине. У него были явные признаки алкогольного опьянения. От медосвидетельствования задержанный отказался.

В отношении 42-летнего россиянина составили 7 протоколов. Иномарку поместили на штрафстоянку. 

Водителя Toyota в Молодечно останавливали со стрельбой
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Шестого октября вечером в милицию сообщили о пьяном водителе, который совершил ДТП и пытался скрыться.
 
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