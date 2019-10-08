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Минимум косметики, да и та - белорусская. Узнаем, как наводит красоту ведущая и певица Анжелика Пушнова

09.10.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У Анжелики Пушновой две страсти — музыка и телевидение. В 22 года Анжелика ведет собственную рубрику на ОНТ и выступает на сцене. В рубрике «Одно утро» девушка рассказала LADY, как принять себя такой, какая есть, не комплексовать перед телекамерами и сохранять бодрость даже такой серой осенью.


— Чаще всего я просыпаюсь в половине седьмого. Очень редко встаю позже восьми. В выходные я могу спать дольше, но все равно просыпаюсь в 6.30. Организм будит меня, и я выдыхаю, когда понимаю, что сегодня никуда не нужно. (Улыбается.) А заканчивается день не раньше полуночи либо в час. Стараюсь позже не ложиться.

Сама удивляюсь, откуда берется энергия. Наверно, это оттого, что я пытаюсь находить приятное в мелочах. Утро — это мое любимое время дня, ведь еще никто не успел испортить настроение. (Улыбается.)


Мне важно побыть с утра одной, попеть в душе, выпить кофе в одиночестве, почитать книгу… Если я сделала что-либо из этого, то и день пройдет хорошо. Силы я черпаю из того, чем занимаюсь. Даже в мимолетных событиях. Мне улыбнулся прохожий — опа, у меня настроение поднялось. Похвалили на работе, предстоит интересная съемка…

Все это меня подпитывает. Но испортить настроение мне так же легко, как поднять его. Хорошо, что в моем окружении редко встречаются люди, которые могут это сделать. К вечеру я выматываюсь, устаю. У меня есть такие дни (я их называю «забеги»), когда одно дело накладывается на другое. Тогда думаю: как я вообще все успеваю? Такое чувство, что за один день проживаю несколько.


— Зарядку по утрам делаешь?

— Раньше был бассейн. Весной и летом ездила на работу на велосипеде. Это неимоверно заряжает. В бассейн планирую вернуться, просто мой график поменялся. Сейчас с самого утра я должна быть на работе: больше ранних съемок, монтажей. Тем не менее всегда стараюсь сделать минимальную зарядку для тела и дыхания. Еще делаю специальные упражнения для голоса, которые бодрят в какой-то мере даже лучше, чем физические. Эти упражнения важны для моей работы, а кроме того, помогают проснуться. Много спорта я не могу вынести. У меня был период, когда я ходила в тренажерный зал, но поняла, что это не мое. Не считаю себя суперспортсменкой. Спортивного во мне — бассейн и волейбол по пятницам с нашей командой телеканала. Что касается питания: обязательно завтракаю дома — творог и кофе или зеленый чай. Много с утра не ем.


— Каждый день красишься?

— Да, но минимально. В выходные даю коже отдохнуть. Укладка простая — слегка подсушить волосы феном. Если у меня съемка, мне помогают наши гримеры. Люблю периоды, когда можно вообще не пользоваться косметикой. Недавно я была в отпуске на море — вообще не красилась и получала массу комплиментов. В кадре же чувствую себя чуть-чуть увереннее, если глаза выглядят ярче.


С собой у меня косметика, которой я пользуюсь чаще всего. Я сама разработала технику нанесения помады: наношу ее точечно, полностью губы не прокрашиваю, а буквально едва прикасаюсь к ним. Получаются такие сочные натуральные губы. Это помада Luxvisage Pin Up. Мне очень нравится ее ягодный тон.


— Знаю, что этой тушью пользуются мои многие коллеги, подруги. Когда она заканчивается, покупаю опять такую же. Не изменяю ей.


— Совсем недавно открыла для себя жидкие тени. И тоже Luxvisage. Мне наши гримеры их посоветовали. Если лень краситься, просто наношу их на веко и растушевываю пальцем. Получается красивый перелив.


— Этот хайлайтер хорошо наносить утром для легкого свечения на скулы и еще немного под бровь. Очень нравится, как это выглядит. А совсем недавно открыла для себя бронзатор белорусского производства. Очень классная вещь! Чуть-чуть добавляю под скулы — и они становятся выразительными. Я даже румянами перестала пользоваться.


— Если что-то на лице выскочило, я могу перекрыть это шанелевским корректором. Мне его посоветовали наши гримеры. Он не очень плотный, но несовершенства скрывает отлично.


— Мне очень нравится запах этого крема для рук. Это же очень важно. Доказано, что запах поднимает настроение.



— Безумно люблю духи «Ангел и демон». Это мой аромат. Но периодически хочется разнообразия. Мне недавно в руки попал тестер Kenzo World. Пока пытаюсь понять, мой это аромат или нет.


— Масло для волос мне подарили — после него они очень шелковистые и приятные на ощупь… У меня, к сожалению, очень мало времени для себя. Какие-то маски по выходным я делаю, но этого мало. Жалею свои волосы, поэтому вместо плойки на высоких градусах прошу гримеров сделать простую укладку феном.


— Можешь ли ты выйти в люди без макияжа?

— Мое внутреннее состояние не зависит от того, накрашена я или нет. Бывает, что у меня хорошее настроение, светит солнышко, я без макияжа, но получаю при этом кучу комплиментов. А бывает еду с концерта супернакрашенная, с прической, но угрюмая. Ты можешь быть без косметики, но светиться изнутри. Это главное. Когда я делаю монтаж видео, я выбираю живые и сильные по энергетике кадры, а не те, где я лучше выгляжу. Для меня важно общение с человеком, как я заряжаюсь от него, какие эмоции потом могу дать. И пусть на голове у меня вихры стоят. Мне важно, чтобы зритель получал энергию. Я же не в конкурсе красоты участвую, а живу жизнь. Надеюсь, что это чувствуется с экрана. Когда мне пишут, что я «живая», это лучший комплимент для меня.


— А какая разница между простым макияжем и гримом?

— Камера требует безупречно ровного тона лица. Поэтому в гриме применяется чуть больше пудры, чтобы человек не блестел к кадре. Хотя, как говорит Александр Солодуха: «Лучше блестеть. Если человек блестит, значит, он работает». (Смеется.)

— Анжелика, работа на телевидении помогает раскрепоститься?

— Я была стеснительным ребенком и стала раскрепощенной благодаря выступлениям на сцене. А телевидение дает мне совсем другое. В моей рубрике «Дежурная по городу» я общаюсь с абсолютно разными людьми. Могу с ними петь, танцевать. Наверно, после этого мне вообще уже ничего не страшно. Я научилась находить подход к каждому. На концертах или важных встречах мне очень легко общаться с людьми. Просто посмотреть в глаза, улыбнуться и найти что сказать. Если сцена избавила меня от боязни выступать перед публикой, которая от тебя чего-то ждет, то журналистика и съемки помогли мне с легкостью устанавливать личные контакты.


— В Рубрике «Дежурная по городу» ты задаешь прохожим на улице самые разные вопросы, застаешь врасплох «стеснительных» белорусов. Наверняка, сталкивалась с разной реакцией.

— Не понимаю, почему мне не грубят и не хотят ударить. (Улыбается.) Максимум, что говорили: «Извините, я спешу». Один раз пытались что-то нехорошее сказать. Но я все равно улыбаюсь в ответ и говорю: «И вам хорошего дня». Может, пока мне просто везло. От меня убегали, но я догоняла. (Смеется.) Я задаю простые вопросы: «Что вам снилось сегодня?», «На что бы вы потратили миллион долларов?», «Куда бы вы хотели прямо сейчас отправиться на машине времени?». У нас очень хорошие люди. Белорусы не стеснительные, и рубрика «Дежурная по городу» это доказывает.

— Когда ты смотришь на себя со стороны в кадре, все ли тебя устраивает?

— Очень редко бывает такое, когда я думаю: «Хороший сюжет, и выгляжу я нормально». Обычно я очень критична к себе. Радуюсь, когда меня хвалят. И это нужно периодически делать. Когда я слышу от авторитетных людей одобрение в свой адрес, это дает стимул работать дальше.

— Ты одинаково любишь и музыку, и телевидение. Каким видишь свое будущее?

— Планирую совмещать два любимых дела. Не загадываю далеко. Я знаю точно, что впереди еще много интересного. Главное, чтобы мне разрешали делать то, что мне нравится. Если я от этого ловлю кайф, то отдаю намного больше, чем получаю. Хочу сольный концерт или собрать стадион «Динамо». А на телевидении — свою программу. И я иду к этому!

 
 
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У Анжелики Пушновой две страсти - музыка и телевидение. В 22 года Анжелика ведет собственную рубрику на ОНТ и выступает на сцене. В рубрике «Одно утро» девушка...
 
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