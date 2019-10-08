Источник материала: Новости Волковыска

Дети быстро и легко осваивают новые технологии. Порой быстрее, чем взрослые. И не всегда используют полученные знания в добрых целях. По статистике МВД, подростки в два раза чаще стали совершать преступления в сфере информационных технологий. Несовершеннолетние хакеры‑самоучки лихо воруют деньги с чужих карточек, взламывают ради забавы сайты учреждений, обманывают виртуальных работодателей и даже угоняют машины. Большинство потом признаются: думали, что им за это ничего не будет.

В нынешнем году подростки уже совершили более тысячи преступлений. Примерно каждое десятое – в сфере компьютерных технологий. Половина связана с незаконным списанием денег с чужих карт. В милиции бьют тревогу: ситуация требует пристального внимания всех взрослых.

Бургер за чужой счет

14-летний минчанин Костя гулял с другом по торговому центру. Подростки лениво прогуливались от одного магазина к другому, рассматривая витрины. Внезапно взгляд парня зацепился за зеленый пластик, лежавший на полу. Это была банковская карточка Надежды М. Женщина только-только получила зарплату и после работы заскочила в магазин, чтобы купить туфли. Спеша забрать ребенка из детского сада, она не заметила, как выронила карточку. Костя об этом не знал. Но помнил, что с подобных карточек можно снять сумму до 20 рублей, используя бесконтактный способ и не вводя ПИН-код. Решив, что они нашли не чужую банковскую карточку, а клад, через 5 минут подростки были на фуд-корте. Они по очереди купили себе бургер, картошку, колу. В общей сложности в два захода заплатили 40 рублей за двоих. Эти действия они совершали ежедневно, прихватив с собой знакомых девчонок и лихо угощая их мороженым на том же фуд-корте. Надежда М. обратилась в банк с информацией о пропаже карты лишь спустя пару дней. За это время Костя с другом, снимая по 20 рублей, потратили почти всю ее зарплату. Милиция вычислила школьников. В отношении парней возбудили уголовное дело, скоро состоится суд. Ребята говорят, что, совершая преступление, даже не догадывались, что нарушают закон. Однако незнание закона не освобождает от ответственности. «И дети, и взрослые должны помнить, что такие действия законом трактуются как хищение путем использования компьютерной техники, – напоминает заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Евгений Абрамович. – Если вы нашли на улице или в магазине банковскую карточку, не стоит ее обналичивать».

Вижу карточку, не вижу препятствий

«Дети не совершают преступления, они играют, порой не осознавая всей ответственности за свои действия», – говорит Сергей Янковский, начальник отдела управления профилактики Министерства внутренних дел. Причем зачастую – в прямом смысле. Нередки случаи, когда при проверке заявления о пропаже денег с карты выясняется, что сумма была списана на компьютерную игру, которую купил себе ребенок. Сделал все, как обычно: взял мамину, папину карту, ввел данные. Привычная схема, которую по просьбе родителей ребенок совершал уже не раз. Думал, что получится и теперь, а списанных денег родители просто не заметят. Но они не только замечают, но и обращаются с претензиями о незаконном списании в банк. Дальше делом занимается милиция. И, несмотря на кровное родство, отец или мать уже не смогут забрать заявление на своего ребенка. Если вина подростка будет доказана, он понесет наказание. И таких семейных драм с каждым днем в милиции фиксируют все больше.

По статистике МВД, подростки в два раза чаще стали совершать преступления в сфере информационных технологий.

Раз плюнуть

С помощью технологий подростки пытаются не только нелегально обогатиться, но и получить блага, которые им еще недоступны. 16-летний Роман впервые сел за руль полгода назад. Он быстро вник, где находится газ, а где тормоз. И уже был готов лихо гонять по минским улицам, если бы не одно «но» – по закону права получить он еще не мог. Но там, где есть цель, появляется и схема ее осуществления. Подросток выбрал, на его взгляд, самый легкий способ – взламывал чужие аккаунты в сервисе онлайн-проката машин и катался за чужой счет. Милиция его вычислила, идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

А вот в отношении другого минского школьника уголовное дело уже возбуждено. Этот юный хакер решил повеселить друзей: взломал сайт одного из вузов и добавил туда немного веселой информации – ссылки, видео, дописал текст. За неправомерный доступ к компьютерной информации его будут судить.

Преступниками становятся даже те, кто со всех сторон описывается как исключительно положительный мальчик или девочка. Например, 15-летний Олег Р. Парень неплохо освоил принципы продвижения сайтов в поисковых системах. Свои знания решил конвертировать в дензнаки и заключил договор с индивидуальным предпринимателем о сотрудничестве. Некоторое время они работали вместе. Достигнув определенного результата, заказчик решил приостановить сотрудничество. Тогда Олег Р. придумал хитрую схему. Когда на сайт, с которым он работал, пришел очередной заказ, он, проникнув в систему по паролю, который у него остался, принял его и перевел деньги на свой счет. При этом товар не доставил.

Уголовное дело возбуждено и в отношении минской школьницы Маши П., совершившей 37 незаконных операций с помощью банковской карточки своей одноклассницы. Пару месяцев назад подружка попросила Машу оплатить с ее домашнего компьютера какую-то игру. Введя все данные чужой карты, смышленая девочка их сохранила. А затем повторила такие же операции, но уже для себя. Теперь отличницу ждет суд.

Евгений Абрамович рассказывает, что, как правило, подростки не приговариваются решением суда к лишению свободы за подобные действия, к ним чаще применяют меры воспитательного характера. Тем не менее рост количества таких преступлений заставляет серьезно задуматься: в чем причина? А она, уверен Евгений Абрамович, в недостаточной правовой культуре: «Родители часто дают свои банковские карточки детям и говорят – сходи в магазин. Жена может брать карточку мужа и расплачиваться ею. Дети это видят и начинают думать, что карточкой может распоряжаться кто угодно, а не только тот, кому ее выдал банк». Результат – уголовные дела, судебные разбирательства, постановка на учет. То, что казалось шалостью, превращается в недетские проблемы. В МВД говорят, что остановить вал подобных преступлений можно лишь одним способом – снова и снова разъяснять подросткам правовые аспекты. Хочется верить, что начатая ведомством работа в этом направлении будет эффективной, что ее поддержат родители, ведь, согласитесь, скамья подсудимых – не лучшее место для оступившихся отличников.

Чаще всего преступления в компьютерной сфере совершают подростки из Минска, на втором месте, почти не отставая от столицы, находится Могилевская область.