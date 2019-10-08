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За 9 месяцев 2019 года в Барановичах возбуждено пять уголовных дел, связанных с изготовлением и сбытом поддельных банкнот

09.10.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Все факты связаны с поддельной иностранной валютой. Из общего количества зарегистрированных фактов фальшивомонетничества в трех случаях предметом правонарушений стали доллары США, в двух – российские рубли.

За 9 месяцев 2019 года в Барановичах возбуждено пять уголовных дел, связанных с изготовлением и сбытом поддельных банкнот

Уголовная ответственность за изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт «подделок» наступает с 16-летнего возраста и предусмотрена ст. 221 УК Республики Беларусь, которой установлена ответственность за изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельной официальной денежной единицы Республики Беларусь (национальной валюты), государственных или иных ценных бумаг, номинированных в национальной валюты или ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте. За данного рода преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

В борьбе с указанными видами преступлений, кроме работы органов внутренних дел, большая роль отводится работникам, непосредственно связанным с приемом денежных средств от населения, прежде всего от их грамотных действий зависит, сможет фальшивомонетчик осуществить свои преступные намерения или нет.

В связи с этим, напоминаем, что основными отличительными признаками фальшивых купюр Национального банка Республики Беларусь являются:

- отсутствие защитной нити либо ее имитация;

- отсутствие водяного знака на купонном поле либо его имитация;

- рельефный символ для людей с ослабленным зрением не прощупывается;

- в рисунке орнамента при рассмотрении на просвет не виден номинал.

Любую информацию об изготовителях и сбытчиках поддельных денежных средств можно сообщить в ОВД Барановичского горисполкома по телефону 48-47-20, 48-47-23 или 102. Анонимность и конфиденциальность гарантируется.

Старший инспектор ГИОС Барановичского
ГОВД Анастасия Гурская

 
Теги: Курсы валют
 
 
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