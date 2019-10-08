Специалисты Брестского областного ЦГЭиОЗ провели лекции на тему здорового образа жизни для учащихся политехнического колледжа

Источник материала: Виртуальный Брест

Встречи состоялись на базе кинотеатра «Мир» 25 сентября, 2 и 3 октября. Врачом-валеологом отдела общественного здоровья Брестского областного ЦГЭиОЗ Валентиной Машенской в беседе с учащимися затронуты очень важные и крайне актуальные проблемы такие, как табакокурение и курение электронных сигарет, влияние современных гаджетов на здоровье, недостаток сна и неправильное питание.





Проблеме вейпинга – курения электронных сигарет Валентина Сергеевна уделила особое внимание. По ее словам, миф от том, что электронные сигареты оказывают меньший вред здоровью, чем обыкновенные, играют на руку лишь их производителям и продавцам. На самом же деле курение электронных сигарет не менее опасно для здоровья. Вещества, содержащиеся в этом популярном среди молодежи устройстве: никотин, глицерин, пропиленгликоль и многочисленные ароматизаторы становятся причиной множества болезней. Глицерин повышает уровень триглицеридов в крови, что приводит к повышению холестерина и развитию атеросклероза. При интенсивном парообразовании идет интенсивный расход глицерина, что ускоряет образование атеросклеротических бляшек. Пропиленгликоль разрушает сурфактант легких – вещество, препятствующее слипанию алвеол и обезвреживающее микроорганизмы, которые проникают в легкие. Кроме того, в результате перегревания аккумулятора сигарет они могут взрываться с очень неблагоприятными последствиями – от рваных лицевых ран и сильных ожогов до сотрясения мозга и повреждения шейных позвонков.





Говоря о развитии современных технологий, Валентина Сергеевна отметила, что большинство из нас до конца не осознает, какое сильное воздействие на организм человека оказывают электронные устройства: мобильные телефоны, планшеты, компьютеры и т.д. По словам специалиста, к примеру, во время разговора по мобильному телефону повышается температура окружающих тканей и мозга в среднем на 2 градуса, что нарушает протекание в них обменных процессов. Поэтому не стоит обсуждать важные проблемы или проводить долгие разговоры по гаджету – для этого лучше встретиться вживую, а мобильное устройство использовать для договоренностей.





Внимательно осмотрев зрительный зал, состоящий из 15-16-летних юношей и девушек, валеолог спросила: «Скажите честно, у кого из вас сегодня нет наушников?» В рядах показалось несколько поднятых рук. На самом деле и эти ребята активно пользуются наушниками, просто на данный момент они либо потерялись либо сломались.

– Наушники – это своеобразные антенны, в которых уровень электромагнитного излучения сильнее, чем от телефона, – объясняет ребятам Валентина Сергеевна. – Они приближают звук непосредственно к барабанной перепонке, которая постепенно теряет свою эластичность. Из-за этого уже в молодом возрасте нарушаются функции слуха. Если вы слушаете в наушниках громкую музыку, то очень вероятно, что со временем это приведет к воспалению слухового нерва (невриту) и глухоте. Ведь даже при использовании наушников более одного часа в день слух снижается независимо от громкости звука.





По словам специалиста, очень популярные сегодня беспроводные наушники оказывают еще более вредное влияние на организм: после включения Bluetooth наушники образуют электромагнитное поле с излучением, сходным с тем, которое издает работающая микроволновка. При этом в тканях повышается температура. Ученые считают, что регулярное ношение беспроводных гаджетов можно сравнить с каждодневным прогреванием мозга в микроволновке на слабом режиме. Последствия использования таких наушников – бессонница, раздражительность, ухудшение состояния кожи, волос, ногтевых пластин, ухудшение половой функции у мужчин, снижение умственных способностей, рассеянность внимания, неусидчивость и потеря слуха. Опасность также состоит в том, что при постоянном использовании беспроводных наушников повышается риск развития рака мозга.

В конце беседы было обращено внимание еще на одну важную проблему – недосыпание. Согласно исследованиям, современная молодежь спит на 1,5-3 часа меньше, чем пару десятков лет назад спали их родители в том же возрасте. А ведь накопленный дефицит сна по пагубному воздействию на организм можно сравнить с гиподинамией или курением. Специалист обратилась к учащимся с просьбой внимательно и бережно относиться к своему сну, соблюдать режим дня, чередовать занятия и отдых для того, чтобы дать организму хорошо отдохнуть и восполнить свои силы.





Человеческий мозг развивается до 21-летнего возраста, в том числе и во время сна. Длительное недосыпание может привести к непоправимым изменениям в структуре головного мозга, от которых невозможно избавиться дополнительными часами сна. Поэтому необходимо беречь свой сон и свое здоровье – высыпаться!

Присутствующие ребята внимательно и активно участвовали в беседе. Надеемся, что советы специалиста – не пренебрегать рекомендациями врачей, беречь свое здоровье, как ценность, которой мы, к сожалению, не привыкли дорожить смолоду, учащимися будут услышаны.

Татьяна Сильвестрова

журналист Брестского областного ЦГЭиОЗ