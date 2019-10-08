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Специалисты Брестского областного ЦГЭиОЗ провели лекции на тему здорового образа жизни для учащихся политехнического колледжа

09.10.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Встречи состоялись на базе кинотеатра «Мир» 25 сентября, 2 и 3 октября. Врачом-валеологом отдела общественного здоровья Брестского областного ЦГЭиОЗ Валентиной Машенской в беседе с учащимися затронуты очень важные и крайне актуальные проблемы такие, как табакокурение и курение электронных сигарет, влияние современных гаджетов на здоровье, недостаток сна и неправильное питание.

Специалисты Брестского областного ЦГЭиОЗ провели лекции на тему здорового образа жизни для учащихся политехнического колледжа

Проблеме вейпинга – курения электронных сигарет Валентина Сергеевна уделила особое внимание. По ее словам, миф от том, что электронные сигареты оказывают меньший вред здоровью, чем обыкновенные, играют на руку лишь их производителям и продавцам. На самом же деле курение электронных сигарет не менее опасно для здоровья. Вещества, содержащиеся в этом популярном среди молодежи устройстве: никотин, глицерин, пропиленгликоль и многочисленные ароматизаторы становятся причиной множества болезней. Глицерин повышает уровень триглицеридов в крови, что приводит к повышению холестерина и развитию атеросклероза. При интенсивном парообразовании идет интенсивный расход глицерина, что ускоряет образование атеросклеротических бляшек. Пропиленгликоль разрушает сурфактант легких – вещество, препятствующее слипанию алвеол и обезвреживающее микроорганизмы, которые проникают в легкие. Кроме того, в результате перегревания аккумулятора сигарет они могут взрываться с очень неблагоприятными последствиями – от рваных лицевых ран и сильных ожогов до сотрясения мозга и повреждения шейных позвонков.

Специалисты Брестского областного ЦГЭиОЗ провели лекции на тему здорового образа жизни для учащихся политехнического колледжа

Говоря о развитии современных технологий, Валентина Сергеевна отметила, что большинство из нас до конца не осознает, какое сильное воздействие на организм человека оказывают электронные устройства: мобильные телефоны, планшеты, компьютеры и т.д. По словам специалиста, к примеру, во время разговора по мобильному телефону повышается температура окружающих тканей и мозга в среднем на 2 градуса, что нарушает протекание в них обменных процессов. Поэтому не стоит обсуждать важные проблемы или проводить долгие разговоры по гаджету – для этого лучше встретиться вживую, а мобильное устройство использовать для договоренностей.

Специалисты Брестского областного ЦГЭиОЗ провели лекции на тему здорового образа жизни для учащихся политехнического колледжа

Внимательно осмотрев зрительный зал, состоящий из 15-16-летних юношей и девушек, валеолог спросила: «Скажите честно, у кого из вас сегодня нет наушников?» В рядах показалось несколько поднятых рук. На самом деле и эти ребята активно пользуются наушниками, просто на данный момент они либо потерялись либо сломались.

– Наушники – это своеобразные антенны, в которых уровень электромагнитного излучения сильнее, чем от телефона, – объясняет ребятам Валентина Сергеевна. – Они приближают звук непосредственно к барабанной перепонке, которая постепенно теряет свою эластичность. Из-за этого уже в молодом возрасте нарушаются функции слуха. Если вы слушаете в наушниках громкую музыку, то очень вероятно, что со временем это приведет к воспалению слухового нерва (невриту) и глухоте. Ведь даже при использовании наушников более одного часа в день слух снижается независимо от громкости звука.

Специалисты Брестского областного ЦГЭиОЗ провели лекции на тему здорового образа жизни для учащихся политехнического колледжа

По словам специалиста, очень популярные сегодня беспроводные наушники оказывают еще более вредное влияние на организм: после включения Bluetooth наушники образуют электромагнитное поле с излучением, сходным с тем, которое издает работающая микроволновка. При этом в тканях повышается температура. Ученые считают, что регулярное ношение беспроводных гаджетов можно сравнить с каждодневным прогреванием мозга в микроволновке на слабом режиме. Последствия использования таких наушников – бессонница, раздражительность, ухудшение состояния кожи, волос, ногтевых пластин, ухудшение половой функции у мужчин, снижение умственных способностей, рассеянность внимания, неусидчивость и потеря слуха. Опасность также состоит в том, что при постоянном использовании беспроводных наушников повышается риск развития рака мозга.

В конце беседы было обращено внимание еще на одну важную проблему – недосыпание. Согласно исследованиям, современная молодежь спит на 1,5-3 часа меньше, чем пару десятков лет назад спали их родители в том же возрасте. А ведь накопленный дефицит сна по пагубному воздействию на организм можно сравнить с гиподинамией или курением. Специалист обратилась к учащимся с просьбой внимательно и бережно относиться к своему сну, соблюдать режим дня, чередовать занятия и отдых для того, чтобы дать организму хорошо отдохнуть и восполнить свои силы.

Специалисты Брестского областного ЦГЭиОЗ провели лекции на тему здорового образа жизни для учащихся политехнического колледжа

Человеческий мозг развивается до 21-летнего возраста, в том числе и во время сна. Длительное недосыпание может привести к непоправимым изменениям в структуре головного мозга, от которых невозможно избавиться дополнительными часами сна. Поэтому необходимо беречь свой сон и свое здоровье – высыпаться!

Присутствующие ребята внимательно и активно участвовали в беседе. Надеемся, что советы специалиста – не пренебрегать рекомендациями врачей, беречь свое здоровье, как ценность, которой мы, к сожалению, не привыкли дорожить смолоду, учащимися будут услышаны.

Татьяна Сильвестрова
журналист Брестского областного ЦГЭиОЗ

 
 
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  Встречи состоялись на базе кинотеатра «Мир» 25 сентября, 2 и 3 октября. Врачом-валеологом отдела общественного здоровья Брестского областного ЦГЭиОЗ Валентиной...
 
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