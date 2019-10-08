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На месте закрытой аптеки на брестском ЖД вокзале уже работает Табакерка
09.10.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Правда, она несколько отличается от "собратьев" на остановках общественного транспорта. Без надписей и пояснений. Но каждый любитель подышать сигаретным дымом знает, куда ему надо.
Ранее
в процессе строительства
К несчастью, эти объекты стали символом двойных стандартов властей (но не города, конечно, а всея Беларуси). То, чего нельзя простому "смертному" бизнесмену, вполне по плечу избранным и самым "достойным" представителям. Впрочем, вполне себе можно предположить, что расходы на аренду места под торговлю были непосильными для аптеки (хотя это странно при нынешних-то ценах на лекарство), а вот от продажи сигарет - очень даже вполне.
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Правда, она несколько отличается от "собратьев" на остановках общественного транспорта. Без надписей и пояснений. Но каждый любитель подышать сигаретным дымом...
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