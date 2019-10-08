На месте закрытой аптеки на брестском ЖД вокзале уже работает Табакерка

Источник материала: Виртуальный Брест

Правда, она несколько отличается от "собратьев" на остановках общественного транспорта. Без надписей и пояснений. Но каждый любитель подышать сигаретным дымом знает, куда ему надо.





Ранее мы сообщали , что на железнодорожном вокзале была закрыта аптека, и ближайшая не так уж и близко. На её месте постепенно вырисовывался новый торговый объект, и по странному стечению обстоятельств это оказалась полная противоположность прежней точки - магазин для курильщиков .





в процессе строительства

К несчастью, эти объекты стали символом двойных стандартов властей (но не города, конечно, а всея Беларуси). То, чего нельзя простому "смертному" бизнесмену, вполне по плечу избранным и самым "достойным" представителям. Впрочем, вполне себе можно предположить, что расходы на аренду места под торговлю были непосильными для аптеки (хотя это странно при нынешних-то ценах на лекарство), а вот от продажи сигарет - очень даже вполне.