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На месте закрытой аптеки на брестском ЖД вокзале уже работает Табакерка

09.10.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Правда, она несколько отличается от "собратьев" на остановках общественного транспорта. Без надписей и пояснений. Но каждый любитель подышать сигаретным дымом знает, куда ему надо.

На месте закрытой аптеки на брестском ЖД вокзале уже работает Табакерка

Ранее мы сообщали, что на железнодорожном вокзале была закрыта аптека, и ближайшая не так уж и близко. На её месте постепенно вырисовывался новый торговый объект, и по странному стечению обстоятельств это оказалась полная противоположность прежней точки - магазин для курильщиков.

На месте закрытой аптеки на брестском ЖД вокзале уже работает Табакерка

в процессе строительства

К несчастью, эти объекты стали символом двойных стандартов властей (но не города, конечно, а всея Беларуси). То, чего нельзя простому "смертному" бизнесмену, вполне по плечу избранным и самым "достойным" представителям. Впрочем, вполне себе можно предположить, что расходы на аренду места под торговлю были непосильными для аптеки (хотя это странно при нынешних-то ценах на лекарство), а вот от продажи сигарет - очень даже вполне.

 
 
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  Правда, она несколько отличается от "собратьев" на остановках общественного транспорта. Без надписей и пояснений. Но каждый любитель подышать сигаретным дымом...
 
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