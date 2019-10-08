Житель Столинского района подобрал тушку мертвого бобра — и попал на крупный штраф

Источник материала: Виртуальный Брест

Граждан призывают не повторять чужих ошибок.





Фото из архива Медиа-Полесья

В дикой природе всё сбалансировано. Старые, больные и раненые животные становятся добычей хищников, а мертвые животные – пищей для падальщиков. Всем нужно выживать и выполнять предназначенную для них роль в пищевой цепочке.

Не все граждане знают о том, что незаконное, самовольное перемещение, транспортировка или разделка диких животных, в том числе, погибших, или их частей, являются административно и даже уголовно наказуемыми деяниями.

Как рассказал Медиа-Полесью начальник Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Виталий Сурма, несоблюдение этих требований может дорого обойтись нарушителю. В марте 2019 года житель деревни Викоровичи Столинского района подобрал на дамбе и принёс домой мертвого бобра с целью скармливания собакам. И был привлечён к штрафу в размере 510 рублей. Возместить ему пришлось и стоимость тушки бобра – 178,5 рубля.

В случае незаконной транспортировки туши дикого животного нормированного вида (косуля, кабан, лось и др.) закон предусматривает даже конфискацию транспортного средства. И такие примеры в стране имеются, говорят в инспекции, и призывают граждан не повторять чужих ошибок.