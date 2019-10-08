Брестский и Тульский театры кукол обменяются гастролями

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский и Тульский театры кукол проведут 17-19 октября обменные гастроли, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор БТК Тамара Павлюкович.





Артисты из Тулы привезут в Брест одну из последних своих постановок - детский мюзикл по мотивам известного стихотворения Корнея Чуковского "Муха и Комар". Спектакль, созданный петербургским режиссером Станиславом Мозговым, наполнен яркими декорациями, блестящей музыкой Иоганна Штрауса - сына, смешными дуэтами и квартетами актеров, выступающих в виде необычных кукол - тантамаресок. Всего запланировано шесть показов спектакля.

В свою очередь брестские кукольники повезут в Тулу две своих постановки - сказку для самых маленьких "Цветик-Семицветик" и экспериментальный спектакль "Мой папа - птиц", премьера которого состоялась в феврале прошлого года. "Этот спектакль мы уже показывали на театральном фестивале в Белгороде. Там его очень хорошо приняли. Надеемся, постановка также понравится тульским зрителям", - поделилась Тамара Павлюкович.

По ее словам, сейчас в театре активно идут репетиции спектакля для малой сцены "Как стал я путешественником. Федор Конюхов". Режиссером постановки выступила Алиса Ермак. Это спектакль о том, как мечты детства становятся путеводной звездой всей жизни. "Над этой экспериментальной постановкой Алиса работала во время учебы в творческой мастерской известного питерского режиссера Руслана Кудашова. Это была ее выпускная работа. Мы решили включить спектакль в репертуар театра", - сказала директор. Работа над спектаклем идет к завершению, премьера намечена на 26 октября.

Еще одной премьерой заслуженный коллектив намерен порадовать своих зрителей к Новому году. Это будет сказочная повесть Джанни Родари "Путешествие голубой стрелы", в которой рассказывается о рождественском волшебном путешествии игрушечного поезда и его кукольных пассажиров. Сценографию спектакля предложил режиссер Игорь Казаков, поставивший недавно на сцене Брестского академического театра драмы гротескную комедию "Мещанская свадьба".