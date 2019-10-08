ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестский и Тульский театры кукол обменяются гастролями

09.10.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский и Тульский театры кукол проведут 17-19 октября обменные гастроли, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор БТК Тамара Павлюкович.

Брестский и Тульский театры кукол обменяются гастролями

Артисты из Тулы привезут в Брест одну из последних своих постановок - детский мюзикл по мотивам известного стихотворения Корнея Чуковского "Муха и Комар". Спектакль, созданный петербургским режиссером Станиславом Мозговым, наполнен яркими декорациями, блестящей музыкой Иоганна Штрауса - сына, смешными дуэтами и квартетами актеров, выступающих в виде необычных кукол - тантамаресок. Всего запланировано шесть показов спектакля.

В свою очередь брестские кукольники повезут в Тулу две своих постановки - сказку для самых маленьких "Цветик-Семицветик" и экспериментальный спектакль "Мой папа - птиц", премьера которого состоялась в феврале прошлого года. "Этот спектакль мы уже показывали на театральном фестивале в Белгороде. Там его очень хорошо приняли. Надеемся, постановка также понравится тульским зрителям", - поделилась Тамара Павлюкович.

По ее словам, сейчас в театре активно идут репетиции спектакля для малой сцены "Как стал я путешественником. Федор Конюхов". Режиссером постановки выступила Алиса Ермак. Это спектакль о том, как мечты детства становятся путеводной звездой всей жизни. "Над этой экспериментальной постановкой Алиса работала во время учебы в творческой мастерской известного питерского режиссера Руслана Кудашова. Это была ее выпускная работа. Мы решили включить спектакль в репертуар театра", - сказала директор. Работа над спектаклем идет к завершению, премьера намечена на 26 октября.

Еще одной премьерой заслуженный коллектив намерен порадовать своих зрителей к Новому году. Это будет сказочная повесть Джанни Родари "Путешествие голубой стрелы", в которой рассказывается о рождественском волшебном путешествии игрушечного поезда и его кукольных пассажиров. Сценографию спектакля предложил режиссер Игорь Казаков, поставивший недавно на сцене Брестского академического театра драмы гротескную комедию "Мещанская свадьба".

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Брестский и Тульский театры кукол проведут 17-19 октября обменные гастроли, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор БТК Тамара Павлюкович. Артисты из Тулы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Полжизни на антидепрессантах. Кто из звезд страдает расстройствами психики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2019
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика