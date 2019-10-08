Полжизни на антидепрессантах. Кто из звезд страдает расстройствами психики

Источник материала: Аргументы и факты

Часто мы можем долгое время не догадываться о том, что популярный человек чем-то болен, особенно если речь идет о психическом расстройстве. Кто из селебрити столкнулся с подобными проблемами, рассказывает АиФ.ru.

Шинейд ОʼКоннор

В августе 2017 года Шинейд ОʼКоннор решилась откровенно рассказать в социальных сетях о своих психических заболеваниях и тяжёлой депрессии, с которой борется много лет. 12-минутное видео произвело не меньший эффект, чем ее выступление на телешоу Saturday Night Live в 2002 году, когда в финале песни «War» певица демонстративно разорвала перед камерой фотографию папы римского Иоанна Павла II и призвала всех сражаться с «настоящим врагом».

По словам артистки, она страдает от трех расстройств психики, из-за которых ей пришлось столкнуться с общественным осуждением и отказаться от нормальной жизни. В тот период ОʼКоннор проживала в мотеле на окраине Нью-Джерси абсолютно одна. Единственным человеком, с которым артистка поддерживала контакт, был ее психиатр. В своем обращении Шинейд призвала всех людей, у которых есть родственники в психиатрических больницах, навестить их и уделить им время. После таких откровений певица ожидаемо получила мощную поддержку подписчиков и через несколько дней опубликовала еще одно сообщение, в котором говорилось, что с ней все в порядке. В октябре 2018 года стало известно, что ОʼКоннор приняла ислам и теперь ее зовут Шухада Давитт.





Бритни Спирс

В 2007 году социальные сети были еще не так популярны, как сегодня, и это несомненный плюс для Бритни, которая в ту пору переживала очень сложный период своей жизни и успела совершить много неприглядных поступков, о которых она вряд ли бы сегодня хотела вспоминать с помощью Instagram. К счастью, многие из них уже благополучно забыты. Хотя найти фото, на котором Спирс обрита наголо, можно до сих пор. Певица сделала это в самой обычной парикмахерской, причем своими собственными руками, поскольку мастер отказался оставлять звезду без волос.

По сообщениям СМИ, девушка долгое время страдала от алкогольной и наркотической зависимостей, а также находилась в сильной депрессии из-за развода с мужем и смерти своей тети. Родственники пытались помочь певице, постоянно пристраивая ее в различные реабилитационные клиники, но лечить того, кто сам этого не хочет, дело неблагодарное. В итоге девушку лишили опеки над детьми, и назначили ей самой опекуна в лице отца Джеймса Спирса. Но это было в далеком 2008 году, с тех пор артистка сильно изменила свою жизнь. Она перестала злоупотреблять запрещенными веществами и спиртным, занялась спортом, нашла нового бойфренда и стала много гастролировать. Последнее время она готовилась к своему новому шоу «Domination», но в начале этого года сообщила поклонникам, что не сможет презентовать его, поскольку ее отец очень болен. На этом фоне, по сообщениям журналистов, Спирс легла в частную психиатрическую клинику, чтобы справиться с депрессией. Как долго продлится ее добровольное заточение, пока неизвестно. Последнее сообщение в Instagram певицы гласит: «Нам всем нужно немного времени для себя».

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Эмма Стоун

Первая паническая атака случилась с Эммой еще в детстве, когда она только окончила первый класс. Девочка была в гостях, и вдруг ей показалось, что дом, в котором она находится, горит. Естественно, пожара не было, но ничто не могло заставить ее поверить в это. Школьница была уверена: скоро все умрут. После этого случая Стоун начала бояться ходить в гости и даже в школу. Во втором классе она часто притворялась больной, чтобы мама скорее забрала ее домой. Из-за атак Стоун начала ходить на терапию, и ей поставили диагноз «генерализованное тревожное расстройство». Правда, сама она узнала о нем уже в сознательном возрасте, чему очень рада, поскольку неясно, как в противном случае могла бы сложиться ее актерская карьера. Кстати, справиться с проблемой Эмме отчасти помогла игра в молодежном театре, где она осваивала мастерство импровизации.

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Мишель Уильямс

Бывшая солистка The Destiny's Child открыто рассказала о том, что отправляется на лечение в психиатрическую больницу, с помощью своего Instagram. Это произошло в июле 2018 года. Подробностей и диагноза Мишель сначала не раскрывала, ограничившись лишь тем, что с ней будет работать команда профессионалов. Однако две недели спустя она вновь опубликовала пост, из которого стало ясно, что артистка страдает депрессией. «Депрессия — отстой, но моя вера в Бога и мое стремление делать работу, чтобы оставаться здоровой, помогли мне найти выход», — откровенничала она с пользователями. Сегодня Мишель, кажется, справилась с волновавшей ее проблемой и вернулась к активной деятельности.

Аманда Сайфред

Глядя на жизнерадостную Аманду, сложно поверить, что актриса с 19 лет сидит на антидепрессантах. Эту новость она поведала журналистам примерно три года назад. Диагноз «обсессивно-компульсивное расстройство» девушке поставили после того, как она начала сильно беспокоиться о своем здоровье. Несмотря на хорошие анализы, Аманда была уверена, что у нее опухоль мозга. В ситуации помог разобраться психиатр, который и прописал артистке нужные препараты. Радует лишь один факт: по признаниям самой Сайфред, чем старше она становится, тем легче ей справляться с навязчивыми мыслями и страхами, вот только от таблеток она пока не готова отказываться.