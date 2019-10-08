Шоу пошло не так. Как зрителей калечат на представлениях

В турецкой Алании во время шоу на финальном ужине из-за оплошности повара горящее масло пролилось на людей. Пострадали двое детей и молодая женщина. У одного из мальчиков ожоги 27 процентов тела, у второго — 16, их экстренно госпитализировали.
Это не первый случай ЧП на шоу. Даже будучи просто зрителем, можно травмироваться. Ожоги, переломы, порезы — все это случается даже на безобидных на вид представлениях.
«Постреляли» глазами
В 2008 году сразу 30 россиян обратились в медучреждения с жалобами на снижение остроты зрения и дискомфорт в глазах. Все они смотрели лазерное шоу во Владимирской области — на фестивале техномузыки «Аквамарин». Причем обращались к врачам они в течение недели. Медики констатировали изменения на глазном дне разной степени тяжести. В итоге зрителям пришлось проходить долгие и болезненные курсы уколов.
Власти Владимирской области открестились от фестиваля, сообщив, что ничего не знали о его проведении.
Пострадали от фейерверков
Какой же праздник без салюта! Тем более такой крупный, как День независимости США. Около трех десятков человек пострадали на празднике в Лос-Анджелесе в 2013 году. На салют в местном парке собрались тысячи американцев. Что-то пошло не так, и неисправные фейерверки травмировали зрителей. 20 человек пришлось госпитализировать, остальные получили медицинскую помощь на месте ЧП.
Убило и ранило осколками
И снова салют. В июле этого года в Минске в честь Дня независимости случилось ЧП. Залпы фейерверка разорвались слишком низко, почти у самого асфальта. Очевидцы засняли на видео несколько хлопков, из-за которых повалил черный дым. Некоторые зрители наблюдали за салютом с берега реки Свислочь. В женщину 64 лет прилетел острый осколок. Он попал в шею, женщина скончалась. Порезы и повреждения получили еще несколько человек.
Не иллюзия
В прошлом году две женщины пожаловались на известного фокусника Дэвида Копперфильда. Они сообщили, что получили травмы во время его шоу. Иллюзионист все нападки опровергал: по его словам, он сам лично многократно перепроверяет все действа, которые предложит публике. Но одна из дам утверждала, что перенесла несколько операций на руке после прохождения известного трюка с исчезновением людей.
Пострадали на квесте
Квесты бывают разные — спокойные и с элементами экстрима. Осенью 2017 года в Москве участники одной из таких групповых игр провалились в подпол. В сценарии этого не было. Квест был по мотивам фильма ужасов, поэтому, потеряв опору под ногами, участники думали, что приземлятся на мягкие маты.
Вместо этого они оказались в столовой этажом ниже. Участники игры посчитали, что им еще повезло — упали не на горячие кастрюли, не на плиту и не на острые ножи.
Троих пострадавших увезли в больницу, одному потребовалась операция. Остальные отделались ушибами и порезами.
Действо проходило в промзоне на юге Москвы. Организаторами заинтересовались в Следственном комитете. Те заявили, что помещение рассчитано на вес 4 участников, а на квест пришло 9. Якобы поэтому перекрытия не выдержали.
А в Казани на участницу квеста упала дверца вентиляционного люка. Ударом девушке сломало нос.
Трагедия на авиашоу
В июле 2002 года на авиашоу подо Львовом в толпу зрителей упал самолет Су-27. Пилот истребителя решил показать зрителям высший пилотаж — мертвую петлю, однако во время выполнения фигуры ошибся с набором высоты. Железная махина задела деревья, взлетную полосу, потом проползла по земле и взорвалась. Погибли 77 человек, из них 28 детей. Пострадавшими признаны 543 человека. Оба пилота успели катапультироваться и выжили. Суд признал их виновными в катастрофе. Командир Су-27 Владимир Топонарь получил 14 лет, вышел на свободу спустя 11. Второго пилота Юрия Егорова приговорили к 8 годам. Он освободился из колонии через 2,5 года.
Страдают сами
На представлениях травмируются и сами артисты.
В июле 2017 года в Кемерово на файер-фестивале выступающий перед публикой укротитель огня внезапно упал на землю. Зрители бросились на помощь, верно предположив, что мужчина не справился с огнем. В итоге у него остались ожоги лица и ладоней. Более серьезных травм удалось избежать благодаря оперативной «помощи зала».
В 2012 году участница файер-шоу в Твери жонглировала огнем, а когда начала делать трюк с выдуванием огня, пламя перекинулось на лицо. Огонь смогли потушить, но девушка получила ожоги второй и третьей степени.
А в 2017 году ранее фокусник Дэвид Блейн из США неудачно выполнил трюк, в котором он ловит пулю зубами, и прострелил себе рот. Популярный в Америке иллюзионист работал в жанре уличной магии с 1997 года, и неудача случилась впервые за 20 лет.