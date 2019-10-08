Шоу пошло не так. Как зрителей калечат на представлениях

Источник материала: Аргументы и факты

В турецкой Алании во время шоу на финальном ужине из-за оплошности повара горящее масло пролилось на людей. Пострадали двое детей и молодая женщина. У одного из мальчиков ожоги 27 процентов тела, у второго — 16, их экстренно госпитализировали.

Это не первый случай ЧП на шоу. Даже будучи просто зрителем, можно травмироваться. Ожоги, переломы, порезы — все это случается даже на безобидных на вид представлениях.

«Постреляли» глазами

В 2008 году сразу 30 россиян обратились в медучреждения с жалобами на снижение остроты зрения и дискомфорт в глазах. Все они смотрели лазерное шоу во Владимирской области — на фестивале техномузыки «Аквамарин». Причем обращались к врачам они в течение недели. Медики констатировали изменения на глазном дне разной степени тяжести. В итоге зрителям пришлось проходить долгие и болезненные курсы уколов.

Власти Владимирской области открестились от фестиваля, сообщив, что ничего не знали о его проведении.

Вредны ли для окружающей среды остатки от пиротехники? Подробнее

Пострадали от фейерверков

Какой же праздник без салюта! Тем более такой крупный, как День независимости США. Около трех десятков человек пострадали на празднике в Лос-Анджелесе в 2013 году. На салют в местном парке собрались тысячи американцев. Что-то пошло не так, и неисправные фейерверки травмировали зрителей. 20 человек пришлось госпитализировать, остальные получили медицинскую помощь на месте ЧП.

Убило и ранило осколками

И снова салют. В июле этого года в Минске в честь Дня независимости случилось ЧП. Залпы фейерверка разорвались слишком низко, почти у самого асфальта. Очевидцы засняли на видео несколько хлопков, из-за которых повалил черный дым. Некоторые зрители наблюдали за салютом с берега реки Свислочь. В женщину 64 лет прилетел острый осколок. Он попал в шею, женщина скончалась. Порезы и повреждения получили еще несколько человек.

Не иллюзия

В прошлом году две женщины пожаловались на известного фокусника Дэвида Копперфильда. Они сообщили, что получили травмы во время его шоу. Иллюзионист все нападки опровергал: по его словам, он сам лично многократно перепроверяет все действа, которые предложит публике. Но одна из дам утверждала, что перенесла несколько операций на руке после прохождения известного трюка с исчезновением людей.

Трюк с разоблачением. Дэвид Копперфильд и его «шкатулка с двойным дном» Подробнее

Пострадали на квесте

Квесты бывают разные — спокойные и с элементами экстрима. Осенью 2017 года в Москве участники одной из таких групповых игр провалились в подпол. В сценарии этого не было. Квест был по мотивам фильма ужасов, поэтому, потеряв опору под ногами, участники думали, что приземлятся на мягкие маты.

Вместо этого они оказались в столовой этажом ниже. Участники игры посчитали, что им еще повезло — упали не на горячие кастрюли, не на плиту и не на острые ножи.

Троих пострадавших увезли в больницу, одному потребовалась операция. Остальные отделались ушибами и порезами.

Действо проходило в промзоне на юге Москвы. Организаторами заинтересовались в Следственном комитете. Те заявили, что помещение рассчитано на вес 4 участников, а на квест пришло 9. Якобы поэтому перекрытия не выдержали.

А в Казани на участницу квеста упала дверца вентиляционного люка. Ударом девушке сломало нос.

Трагедия на авиашоу

В июле 2002 года на авиашоу подо Львовом в толпу зрителей упал самолет Су-27. Пилот истребителя решил показать зрителям высший пилотаж — мертвую петлю, однако во время выполнения фигуры ошибся с набором высоты. Железная махина задела деревья, взлетную полосу, потом проползла по земле и взорвалась. Погибли 77 человек, из них 28 детей. Пострадавшими признаны 543 человека. Оба пилота успели катапультироваться и выжили. Суд признал их виновными в катастрофе. Командир Су-27 Владимир Топонарь получил 14 лет, вышел на свободу спустя 11. Второго пилота Юрия Егорова приговорили к 8 годам. Он освободился из колонии через 2,5 года.



Су-27УБ борт 42 падает на зрителей. Пилоты катапультируются. Фото: Commons.wikimedia.org / Сергей Старостенко

Страдают сами

На представлениях травмируются и сами артисты.

В июле 2017 года в Кемерово на файер-фестивале выступающий перед публикой укротитель огня внезапно упал на землю. Зрители бросились на помощь, верно предположив, что мужчина не справился с огнем. В итоге у него остались ожоги лица и ладоней. Более серьезных травм удалось избежать благодаря оперативной «помощи зала».

В 2012 году участница файер-шоу в Твери жонглировала огнем, а когда начала делать трюк с выдуванием огня, пламя перекинулось на лицо. Огонь смогли потушить, но девушка получила ожоги второй и третьей степени.

А в 2017 году ранее фокусник Дэвид Блейн из США неудачно выполнил трюк, в котором он ловит пулю зубами, и прострелил себе рот. Популярный в Америке иллюзионист работал в жанре уличной магии с 1997 года, и неудача случилась впервые за 20 лет.