Схема мошенничества раскрыта в Витебске

Для помощи обвиняемому люди организовали сбор средств в виде добровольных пожертвований. Мужчина рассказывал о своём тяжелом материальном положении. При этом он имел источники доходов: получал зарплату, международные денежные переводы в иностранной валюте.
Потерпевшими по делу признаны восемь человек. Общий ущерб составил более 1750 белорусских рублей.
Действия 33-летнего мужчины квалифицированы следователями по ч. 1, 2 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество, совершенное повторно). Он заключен под стражу, сообщили в Следственном комитете.