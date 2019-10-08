Схема мошенничества раскрыта в Витебске

Источник материала: Аргументы и факты

Для помощи обвиняемому люди организовали сбор средств в виде добровольных пожертвований. Мужчина рассказывал о своём тяжелом материальном положении. При этом он имел источники доходов: получал зарплату, международные денежные переводы в иностранной валюте.

Потерпевшими по делу признаны восемь человек. Общий ущерб составил более 1750 белорусских рублей.