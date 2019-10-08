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Схема мошенничества раскрыта в Витебске

09.10.2019 09:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Схема мошенничества раскрыта в Витебске
Фото из открытых источников

Для помощи обвиняемому люди организовали сбор средств в виде добровольных пожертвований. Мужчина рассказывал о своём тяжелом материальном положении. При этом он имел источники доходов: получал зарплату, международные денежные переводы в иностранной валюте.

Потерпевшими по делу признаны восемь человек. Общий ущерб составил более 1750 белорусских рублей.

Действия 33-летнего мужчины квалифицированы следователями по ч. 1, 2 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество, совершенное повторно). Он заключен под стражу, сообщили в Следственном комитете. 

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Мужчина входил в доверие к людям и просил у них деньги на операцию для сына, после чего тратил их на мобильные телефоны и казино.
 
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