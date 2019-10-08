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Экологический марафон в Добоснянском УПК ДС-СШ был посвящен животным

09.10.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Экологический марафон в Добоснянском УПК ДС-СШ был посвящен животным


Экологический марафон в Добоснянском УПК ДС-СШ был посвящен животным

В рамках Международного дня защиты животных, который отмечается 4 октября и с целью гуманного и ответственного отношения к животным в Добоснянском УПК ДС-СШ прошел экологический марафон «Мы в ответе за тех, кого приручили». Об этом рассказала ученица 9 класса учреждения образования Виктория Митрахович.

В рамках марафона было проведено несколько мероприятий. Учащиеся младших классов участвовали в интерактивной игре-презентации «В мире животных», отвечали на вопросы  познавательной игры «Что? Где? Когда?»  и викторины «Наши верные друзья».

Ребята писали листовки с призывами о помощи животным, рисовали портреты своих любимцев, приносили фотографии своих домашних животных для выставки «Зверье мое». Закончился марафон флеш-акцией «Мы против жестокого обращения с животными», которую провели учащиеся, пройдя по улицам аг.Добосна с листовками, где написали обращение к местному населению об ответственном отношении к братьям нашим меньшим и выразили надежду, что многие четверолапые друзья человека вновь обретут крышу над головой и любящих хозяев.

Очень хочется верить, что данная акция не пройдёт бесследно. Она, несомненно, оставит свой след в сердце каждого взрослого и ребёнка, как принявшего участие в данном марафоне, так и явившегося ее сторонним наблюдателем, заставит задуматься о гуманном отношении к братьям нашим меньшим, зажже т в душе искорки любви и милосердия ко всему живому.

 

 
 
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В рамках Международного дня защиты животных, который отмечается 4 октября и с целью гуманного и ответственного отношения к животным в Добоснянском УПК...
 
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