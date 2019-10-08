Происшествия,криминал

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Похищено спиртное

Алкогольные напитки стали предметом в одном из сельских населённых пунктов Городокского района.

По предварительным данным, имея неснятую и непогашенную судимость, мужчина не встал на путь исправления и позарился на чужое имущество на общую сумму более 18 руб. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч.2. ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь — кража, которая предусматривает ответственность в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до четырёх лет, или лишения свободы на тот же срок.

Угонщик

Уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины возбуждено за кражу велосипеда односельчанки. Согласно материалам уголовное дела, гражданин «увёл» дорожный велосипед стоимостью около 64 руб. из здания магазина в сельском населённом пункте 10 августа.

Уклоняется от содержания детей

46-летний уроженец одной из деревень Городокщины, будучи обязанным по решению суда уплачивать средства в размере 33% от всех видов заработка на содержание несовершеннолетних дочери и сына, этого не делал, не предпринимал должных мер к трудоустройству. Учитывая то, что он был ранее судим за аналогичные деяния, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.174 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок от одного года до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок от одного года до трёх лет, или лишения свободы на срок до двух лет.

Канистры из гаражей

Городокским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 Уголовного Кодекса Республики Беларусь — кража, совершённая группой лиц — в отношении двух несовершеннолетних местныхжителей. Молодые люди, предварительно договорившись, сбивая навесные замки, проникая в помещения, брали то, что им приглянулось. Добычей стали две канистры общей стоимостью не менее 30 руб. Расследование уголовного дела продолжается.

Ничьё, значит, моё?

Неустановленное лицо, которое обнаружило оставленное без присмотра на скамье в центре города портмоне, и решил оставить находку себе, будет привлечён к уголовной ответственности согласно ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь — кража. В портмоне находились студенческое и водительское удостоверения его владельца, денежные средства и иное имущество. Ущерб, причинённый потерпевшему, составил более 600 руб. Следователи напоминают, что «ничьё, не значит, моё»: увидев забытую кем-то вещь, сознательный гражданин должен обратиться в РОВД и сообщить об этом, а не считать находку своей собственностью. Владельцам имущества необходимо быть бдительными и принимать должные меры по его сохранности.

По материалам Городокского РОСК подготовила Любовь ШЛЕЙКО.