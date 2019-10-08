ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ибрагимович высказался о своей статуе

09.10.2019 10:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вчера в родном городе знаменитого нападающего Златана Ибрагимовича — Мальмё — установили его статую. 38-летний швед в свойственной ему высокомерной манере прокомментировал это событие, пишет Советский спорт.


Фото: FIFA

«Кто-то получает трофеи, а кто-то — трофеи и статую. Мир с двумя Златанами стал лучше и опаснее. Один останется оригиналом, а второй будет жить вечно.

Мог бы я вернуться в Серию А? Сто процентов. Я бы играл лучше, чем футболисты, которые сейчас там выступают. Мой контракт истекает в декабре, и я не знаю, что будет дальше», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sport Italia.

Напомним, в настоящее время швед выступает за клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». В закончившемся пару дней назад сезоне нападающий забил 30 мячей — это второй показатель в лиге.

Ранее Ибрагимович запомнился своими выступлениями за «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Читайте также:

Год со дня смерти Капского из БАТЭ: ни памятника, ни улицы, ни имени стадиона в его честь

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ее установили вчера в его родном Мальмё.
 
Новости дня
Новости разные
 
Полжизни на антидепрессантах. Кто из звезд страдает расстройствами психики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2019
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика