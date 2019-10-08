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Ибрагимович высказался о своей статуе
Источник материала: Tut.by
Вчера в родном городе знаменитого нападающего Златана Ибрагимовича — Мальмё — установили его статую. 38-летний швед в свойственной ему высокомерной манере прокомментировал это событие,
«Кто-то получает трофеи, а кто-то — трофеи и статую. Мир с двумя Златанами стал лучше и опаснее. Один останется оригиналом, а второй будет жить вечно.
Мог бы я вернуться в Серию А? Сто процентов. Я бы играл лучше, чем футболисты, которые сейчас там выступают. Мой контракт истекает в декабре, и я не знаю, что будет дальше», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sport Italia.
Напомним, в настоящее время швед выступает за клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». В закончившемся пару дней назад сезоне нападающий забил 30 мячей — это второй показатель в лиге.
Ранее Ибрагимович запомнился своими выступлениями за «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
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Ее установили вчера в его родном Мальмё.
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