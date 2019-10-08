Ибрагимович высказался о своей статуе

Источник материала: Tut.by

Вчера в родном городе знаменитого нападающего Златана Ибрагимовича — Мальмё — установили его статую. 38-летний швед в свойственной ему высокомерной манере прокомментировал это событие, пишет Советский спорт.



Фото: FIFA

«Кто-то получает трофеи, а кто-то — трофеи и статую. Мир с двумя Златанами стал лучше и опаснее. Один останется оригиналом, а второй будет жить вечно.

Мог бы я вернуться в Серию А? Сто процентов. Я бы играл лучше, чем футболисты, которые сейчас там выступают. Мой контракт истекает в декабре, и я не знаю, что будет дальше», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sport Italia.

Напомним, в настоящее время швед выступает за клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». В закончившемся пару дней назад сезоне нападающий забил 30 мячей — это второй показатель в лиге.

Ранее Ибрагимович запомнился своими выступлениями за «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».