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Регистрация кандидатов в сенаторы начинается в Беларуси

09.10.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Регистрация кандидатов в сенаторы начинается в Беларуси

Регистрация кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания седьмого созыва пройдет в Беларуси 9-13 октября, сообщает БЕЛТА.

К этому времени во всех областях и Минске состоялось выдвижение претендентов на места в верхней палате парламента. Таким правом обладают президиумы местных Советов депутатов базового уровня и соответствующие исполкомы, а в столице — президиум Мингорсовета и Мингорисполком.

Голосование по зарегистрированным ЦИК кандидатам в сенаторы проходит на заседаниях депутатов местных Советов базового уровня, Мингорсовета. Избранным считается кандидат, который набрал более половины голосов.

Совет Республики — палата территориального представительства. Порядок ее формирования сочетает элементы выборности и назначения. По восемь членов избираются от каждой области и Минска путем тайного голосования, еще восемь сенаторов назначает Президент. Всего в состав верхней палаты парламента входит 64 человека.

Выборы в Совет Республики назначены на 7 ноября, в Палату представителей — на 17 ноября.-0-

БЕЛТА

 
Теги: Минск
 
 
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Регистрация кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания седьмого созыва пройдет в Беларуси 9-13 октября, сообщает БЕЛТА. К этому...
 
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