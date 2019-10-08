Регистрация кандидатов в сенаторы начинается в Беларуси

Источник материала: Газета Авангард





Регистрация кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания седьмого созыва пройдет в Беларуси 9-13 октября, сообщает БЕЛТА.

К этому времени во всех областях и Минске состоялось выдвижение претендентов на места в верхней палате парламента. Таким правом обладают президиумы местных Советов депутатов базового уровня и соответствующие исполкомы, а в столице — президиум Мингорсовета и Мингорисполком.

Голосование по зарегистрированным ЦИК кандидатам в сенаторы проходит на заседаниях депутатов местных Советов базового уровня, Мингорсовета. Избранным считается кандидат, который набрал более половины голосов.

Совет Республики — палата территориального представительства. Порядок ее формирования сочетает элементы выборности и назначения. По восемь членов избираются от каждой области и Минска путем тайного голосования, еще восемь сенаторов назначает Президент. Всего в состав верхней палаты парламента входит 64 человека.

Выборы в Совет Республики назначены на 7 ноября, в Палату представителей — на 17 ноября.-0-