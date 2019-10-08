Удивительная вещь, оказалось что наша Вселенная точно заточена под нас!

Источник материала: Новости Хотимска

До сих пор никто из современных учёных, пользуясь всей мощью науки XXI века , оказался не в состоянии ответить на один из главнейших вопросов мироздания — почему Вселенная родилась в том виде, в котором мы её знаем, а не в каком либо другом? Никаких предпосылок для этого учёными не выявлено, однако в процессе поиска ответов, неожиданно для себя физики заметили ряд интересных особенностей в строении нашего мира.

Начнём с того, что ни один из известных нам законов природы не говорит о том, что Вселенная должна существовать в принципе, а не быть пустым пространством без материи и света. К этому вопросу на данный момент не видно даже подходов, но это далеко не всё. Удивительным оказалось то, что свойства материи регулируют сроки её существования и эволюции, да так здорово, что их оказалось достаточно для формирования галактик, звёзд, планет и наконец, жизни, в т.ч. и появлению разума. Дальше оказалось ещё любопытнее, как выяснилось, только в такой Вселенной может существовать белковая жизнь.

Объясняется это тем, что фундаментальные физические постоянные, которые известны нам на данный момент, оказались точно «угаданными» материей во Вселенной. Пойди их формирование на тысячные доли процента не так, мир был бы совсем другим, абсолютно не пригодным для жизни.

Вот типичный пример. Окажись масса нейтрона чуть-чуть меньше, чем надо, всего-то на 0,2%, в процессе Большого Взрыва свободные протоны массово бы стали превращались в нейтроны, позитроны и нейтрино, а к примеру изменение массы протона или нейтрона всего на 0,001% привело бы к тому, что атома водорода, наиболее распространённого элемента во Вселенной, оказались бы не стабильными. Следствием такого события была бы невозможность появления звёзд, которые продуцируют тяжёлые элементы, ну и естественно планет и конечно же нас с вами.

Но это ещё не все страсти. Как говорится выше, в процессе распада протонов рождались бы позитроны – частички антиматерии, которые сразу бы аннигилировали со своими антиподами, порождая мощные потоки жёсткого электромагнитного излучения. В итоге такая Вселенная выглядела бы совсем по другому, её бы была заполнили нейтроны, нейтрино и высокоэнергичные гамма-кванты. В таком варианте Вселенной говорить о жизни не приходится.

Другой вариант отклонения — окажись нейтрон чуть-чуть тяжелее, чем он есть на самом деле и мы имели бы уныло однообразную, водородную Вселенную. Все нейтроны в атомных ядрах стали бы не стабильны и мгновенно распались на протоны и электроны, ядра тяжёлых элементов тоже были бы не стабильны и разрывались электрическими силами, в итоге образовавшиеся протон-электронные пары заполнили бы мир водородом и никаких других химических элементов существовать не могло бы.

Подобных примеров с элементарными частицами материи масса, если их начать перечислять, то получится целый фолиант с множеством страниц. Фактически Вселенная в таком виде, в котором мы её знаем, может существовать лишь при таком значении масс, который существует. При любом другом раскладе это была бы уже совсем другая Вселенная.

То же самое относится и к фундаментальным физическим постоянным, факт, достойный того, чтобы о нём не позабыть..

И тут первая выступает гравитация, которая правит миром . Окажись сила гравитационного взаимодействия например в миллион раз сильнее, свойства материи оказались бы практически такими же, но кроме одного — при таком значении гравитационной постоянной звёзды сгорали бы за сроки, исчисляемые лишь десятками тысяч лет, что совершенно не достаточно для появления планетных систем и зарождения жизни. А если бы гравитационная постоянная и соответственно сила гравитации оказалась слабее, то вся материя разлетелась бы сразу после Большого взрыва не успев собраться в газовые облака, из которых рождаются звезды.

Идём дальше. Жизнь, как мы знаем из школьного курса, у нас основана на белках, в свою очередь огромное разнообразие которых объясняется свойствами углерода, т.е. этот элемент является основой жизни. Так вот, все химические элементы тяжелее гелия, в т.ч. и необходимый нам углерод, появились в процессе эволюции тяжёлых и ярких звёзд. Но вот какая ведь какая штука, окажись мало чего говорящая не подготовленному читателю постоянная тонкой структуры электромагнитного взаимодействия (постоянная Зоммерфельда) отличалась бы в ту или иную сторону всего на несколько процентов, того же углерода не было совсем, а ведь он есть! Т.е. вроде опять тупик. Нет углерода, нет нас с вами, некому было бы писать и читать эту статью.

Не последнюю роль, как оказалось, играет и трёхмерность нашего пространства. Как доказали физики, такое условие тоже является обязательным фактором для существования нашей Вселенной. Ещё в 1963 году учёными было доказано, что при числе измерений больше трёх (не считая времени) ядра атомов станут нестабильными и электроны либо упадут на ядро, либо рассеются.

Список совпадений на этих примерах, конечно же не заканчивается, их у нашего мира очень и очень много и все они плавно подводят нас к интересному предположению об антропном принципе построения Вселенной, т.е. построенной именно под нас. Отсюда возникло понятие тонкой настройки Вселенной, совокупности многочисленных случайностей, которые привели к появлению именно такой Вселенной, как мы её знаем.

Дальше вопрос плавно перетекает в философскую плоскость — кто и зачем это сделал или всё получилось само собой?