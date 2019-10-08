Путин поручил проработать вопрос сближения законов России и Беларуси

сообщает РБК со ссылкой на близкий к российскому правительству источник. Президент России Владимир Путин поручил федеральным органам исполнительной власти проработать вопрос синхронизации законодательства России и Беларуси,РБК со ссылкой на близкий к российскому правительству источник.





Поручение направлено в ключевые министерства РФ, его следует выполнить до 1 января 2020-го, утверждает собеседник издания.









Эту информацию также подтвердил другой источник РБК, близкий к правительству. Он уточнил, что каждое ведомство должно подготовить предложения по своему направлению. Например, Минфин — по вопросу гармонизации налоговых систем.





Минфин РФ информацию РБК сперва косвенно подтвердил, ответив, что «вопрос прорабатывается». Позже в ведомстве заявили, что не владеют сведениями «о поручениях президента по сближению законов стран».





gazetaby.com Опроверг публикацию РБК и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков: «Нет. До 1 декабря должна быть согласована дорожная карта по интеграции в рамках Союзного договора», пишет





Напомним, что в сентябре этого года российская газета «Коммерсантъ» опубликовала подробности проекта «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства». По данным издания, программа предусматривает частичное объединение экономических систем, в том числе единый Налоговый кодекс.





В той публикации «Коммерсантъ» пришел к выводу, что реализация программы приведет к фактическому поглощению Россией белорусской экономики на уровне управления.









1 октября РБК опубликовал интервью с главой белорусского МИДа Владимиром Макеем. В нем министр рассказал о том, в какой атмосфере проходит обсуждение плана интеграции: по его словам, со стороны России звучали «абсолютно неприемлемые» предложения. Например, о создании нескольких наднациональных структур.





По словам Макея, перед тем как начинать углубленную интеграцию, страны должны решить актуальные проблемы: налоговый маневр, устранение торговых барьеров, переговоры об урегулировании спорных моментов, связанных с ценами на газ и нефть.



