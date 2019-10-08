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Лукашенко завтра улетает в Туркменистан

09.10.2019 09:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко 10-11 октября совершит рабочий визит в Туркменистан, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

В Ашхабаде он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. 

На саммите планируется обсудить вопросы, касающиеся развития взаимодействия в рамках интеграционного объединения, включая сферу стратегического экономического сотрудничества, взаимодействие в правоохранительной и военной областях, борьбу с терроризмом и экстремизмом.

Ожидается также принятие обращения лидеров СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Двусторонние переговоры ожидаются, однако пресс-служба не сообщает, с кем именно.
 
 
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Александр Лукашенко 10-11 октября совершит рабочий визит в Туркменистан, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
 
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