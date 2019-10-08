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Без очередей и я только спросить : сколько стоит платная медицина

09.10.2019 09:06 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Без очередей и я только спросить : сколько стоит платная медицина
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

ЛОДЭ: консультация кардиолога – от 34 до 40 BYN

Многопрофильная медицинская компания «Лодэ» оказывает медицинские услуги с 1992 года. В центре осуществляют приём узкопрофильные специалисты, в том числе, гастроэнтеролог, дерматолог, аллерголог, стоматолог, офтальмолог, хирург, эндокринолог.

Стоимость консультации, например, у кардиолога составляет от 34 до 40 BYN. В консультацию входит выявление жалоб пациента, объективный осмотр (кожи, полости рта, суставов, выслушивание легких и сердца, пальпация живота), выписка рецептов на лекарства, выдача листка нетрудоспособности.

 
 
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