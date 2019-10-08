В России будут блокировать электронную почту за неправомерные сообщения

Источник материала: Ежедневник





Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.

Как сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству, один из авторов проекта Андрей Клишас, законопроект скорректирует положения закона об ограничениях переписки.

Сенатор объяснил, что на практике целесообразнее блокировать самого пользователя, а не отдельные его сообщения. Клишас подчеркнул, что из законодательства исключат положения, которые противоречат Конституции и обязывают владельцев сервисов обмена сообщениями проверять содержимое электронных писем и оценивать их правомерность.

Вместо этого операторам следует блокировать пользователя по требованию властей.

"Указанное изменение позволит не только более эффективно противодействовать угрозам, но и обеспечит соблюдение прав граждан, гарантированных Конституцией", - подытожил сенатор.

Инициативу сенаторов прокомментировали эксперты.

Так, руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц заявил РИА Новости, что блокировать аккаунты в иностранных почтовых сервисах и мессенджерах технически будет сложно.

По словам эксперта, в России пользователи при желании по-прежнему смогут использовать VPN и анонимайзеры для доступа к сервисам в случае их блокировки.

"Я думаю, это еще один законопроект, который работать технически не будет, ровно как и блокировка Telegram. Можно ровно также бороться с "ветряными мельницами", это история без технического результата", - отметил он.

В свою очередь, гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рассказал агентству, что при блокировке пользователей специалисты могут столкнуться с рядом технических тонкостей, например не включенными в реестр почтовыми сервисами.

"Гипотетически эта инициатива затрагивает любой сервер в России, а их у нас более нескольких миллиардов", - указал эксперт.

Он добавил, что, как правило, при рассылке спама могут быстро меняться серверы, с которых отправляют нежелательные сообщения.

"Вполне возможно, что нужен технический национальный фильтр на поиск противоправного контента и маркирование писем как нежелательные. Это международная практика", - считает Щельцин.