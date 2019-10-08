|
В России будут блокировать электронную почту за неправомерные сообщения
09.10.2019 11:22 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
Как сообщил
Сенатор объяснил, что на практике целесообразнее блокировать самого пользователя, а не отдельные его сообщения. Клишас подчеркнул, что из законодательства исключат положения, которые противоречат Конституции и обязывают владельцев сервисов обмена сообщениями проверять содержимое электронных писем и оценивать их правомерность.
Вместо этого операторам следует блокировать пользователя по требованию властей.
"Указанное изменение позволит не только более эффективно противодействовать угрозам, но и обеспечит соблюдение прав граждан, гарантированных Конституцией", - подытожил сенатор.
Инициативу сенаторов прокомментировали эксперты.
Так, руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц заявил РИА Новости, что блокировать аккаунты в иностранных почтовых сервисах и мессенджерах технически будет сложно.
По словам эксперта, в России пользователи при желании по-прежнему смогут использовать VPN и анонимайзеры для доступа к сервисам в случае их блокировки.
"Я думаю, это еще один законопроект, который работать технически не будет, ровно как и блокировка Telegram. Можно ровно также бороться с "ветряными мельницами", это история без технического результата", - отметил он.
В свою очередь, гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рассказал агентству, что при блокировке пользователей специалисты могут столкнуться с рядом технических тонкостей, например не включенными в реестр почтовыми сервисами.
"Гипотетически эта инициатива затрагивает любой сервер в России, а их у нас более нескольких миллиардов", - указал эксперт.
Он добавил, что, как правило, при рассылке спама могут быстро меняться серверы, с которых отправляют нежелательные сообщения.
"Вполне возможно, что нужен технический национальный фильтр на поиск противоправного контента и маркирование писем как нежелательные. Это международная практика", - считает Щельцин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)