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На минского художника с «Минкультом» на члене написали заявление в милицию

09.10.2019 10:50 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На минского художника Алексея Кузьмича, который голым с табличкой «Министерство культуры» на фаллосе протестовал против цензуры в госгалерее, написали заявление в милицию. Об этом сообщают на сайте Национального центра современного искусства (НЦСИ).

Центр не разделил идею минчанина и заявил о своей «полной непричастности к акции». В организации посчитали, что жест парня «причинил значительный ущерб деловой репутации центра», а также «проявил цинизм и неуважение к государственным институтам». Правовые органы начали проверку действий Кузьмича. 

На самом деле всё ожидаемо

Сразу после акции по поводу произошедшего резко негативно высказался директор НЦСИ Сергей Криштапович. Он назвал Алексея бесталанным: «Если я как художник могу привлекать к себе внимание мерой собственного таланта, то делаю это своими картинами. Отец Алексея тоже был художником. Причем великолепным, совершенно противоположным сыну. В своем творчестве он писал мадонн. Сын идет по другому пути.

Судя по экспозиции, парень не получил никаких талантов. Жажда славы двигает им и мотивирует на выходки, которые, к величайшему сожалению, произошли. Для меня, например, это клоунада оскорбительна».

Напомните: какой вообще смысл акции?

Кузьмич рассказывал, что пришел на выставку (которую курировало Министерство культуры) в числе других приглашенных художников. Но его работы подверглись жесткой цензуре, потому как ведомство не одобряет изобилие «эрегированных фаллосов». Акция под названием «Щит или министерство фаллокультуры» стала метафоричным ответом на «логику действий странных мужчин и женщин в пиджаках, которые определяют, что людям можно смотреть, а что нет».

Что думает Алексей?

В процессе нашего интервью Кузьмич говорил следующее: «Я сейчас сижу на стуле — все вроде бы хорошо, но черт его знает, что может быть «завтра». Пока милиция со мной не связывалась. В любом случае, я буду рад отделаться штрафом. Если сейчас серьезному дяде покажется, что я не имею на права вертеть что-то на х*е [детородном органе] – меня прикроют и глазом не моргнут. Всем будет плевать на шумиху, которую вокруг меня разводят. Но сесть я, конечно, не хочу».

Теперь, как только KYKY увидел эту новость, он сразу же спросил у Алексея, в курсе ли сам художник. Сейчас минчанин на своей новой работе — он пришел в офис всего второй раз. Говорит, что «новостью не восхищен». И добавляет, что на новом месте его пока не узнают.

Читайте по теме: Интервью с тем самым художником, который надел «Минкульт» на пенис: «У нас зажатая нация, которая боится слова «х*й»

 
Теги: Новости
 
 
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На минского художника Алексея Кузьмича, который голым с табличкой «Министерство культуры» на фаллосе протестовал против цензуры в госгалерее, написали заявление...
 
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