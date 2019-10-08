Суд решил, кто прав в споре между лейблом Тимати и L'One

Источник материала: Tut.by

Рэпер L’One (Леван Горозия) проиграл в суде лейблу Тимати Black Star. Об этом сообщает агентство новостей «Москва».



Фото: YouTube-канал Тимати

Мещанский районный суд отклонил иск о защите авторских прав рэпера L’One (Леван Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, а также его совладельцу Тимуру Юнусову (Тимати) и гендиректору Павлу Курьянову (Пашу).

«Исковые требования Левана Горозии о признании исключительных прав оставить без удовлетворения», — огласила решение судья.

По мнению представителей истца (L'One), спорный договор между Black Star и Горозией носит агентский характер, а все, что приобреталось и производилось лейблом в интересах Горозии, производилось за его счет. «Все, что создавалось за эти семь лет, клипы, фонограммы, тексты песен — все это агент обязан вернуть истцу. Деньги выделялись Black Star из средств, полученных Леваном Горозией в результате его творчества», — заявил один из адвокатов рэпера, отметив, что речь идет о 157 песнях Горозии.

Но суд встал на сторону Black Star. За лейблом остались права не только на имя и музыку рэпера, но и на его клипы. Сергей Жорин, представляющий интересы лейбла, указал на то, что заключенный договор предусматривал именно отчуждение исключительных прав. «На протяжении семи лет Горозия получал достаточно большой процент, при этом он не вкладывал никаких средств. На протяжении этого времени и Горозия не предъявлял каких-либо претензий», — отметил юрист.

L’One ушел из лейбла Black Star в марте 2019 года. В июне он заявил, что лейбл хочет забрать у него песни и имя. Тимати ответил, что подписывая контракт, L’One видел пункт о том, что весь контент, произведенный за годы на лэйбле, это собственность компании.

Леван Горозия, или L’One — российский артист грузинского происхождения, бывший участник объединения Phlatline, основатель проекта WDKTZ (weedkatz) вместе с DJ Pill.One, сооснователь и участник группы Marselle. Владеет собственной линией одежды Cosmokot. Его трек «Все танцуют локтями» набрал на YouTube 29 миллионов просмотров. Трек «Тигр» — 23 миллиона просмотров.

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