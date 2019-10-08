Власти хотят превратить Беларусь в рай для электрокаров. Как это будут делать

Источник материала: Tut.by

Беларусь изо всех сил стремится к электрическому автомобильному будущему. Мы хотим не просто ездить на электромобилях, но и производить их. Причем электрификация предполагается во всех отраслях автомобилестроения — от легковых до автобусов и грузовиков. О том, что нужно сделать для электрического будущего, уже сейчас говорили на Европейском автомобильном конгрессе, организованном БНТУ и Академической автомобильной ассоциацией.





— Сегодня рассматриваются два сценария развития электротранспорта — оптимистичный подразумевает отставание от глобальных темпов роста доли электротранспорта в среднем на 4−5 лет. Одновременно большая часть электротранспорта будет представлена легковыми автомобилями премиального сегмента, что обосновано отсутствием на рынке моделей бюджетного сегмента как следствие все еще высокой стоимости батарейных блоков, — рассказал Валерий Фишман, начальник сектора новых технологий научно-технического управления Министерства промышленности

В период 2020—2025 годов ожидается снижение средней стоимости батарей до 100 долларов за 1 кВт/ч, то есть возможен массовый выход электромобилей в среднем ценовом сегменте, что позволит достичь уровня в 4−5% от общего объема продаж автомобилей.

Пессимистичный сценарий предполагает отставание от глобального оптимистичного сценария в среднем на 6−7 лет, что может быть обусловлено задержкой в развитии зарядной инфраструктуры, а также ограничениями технического регламента, препятствующими широкому импорту моделей среднего и бюджетного сегмента. По пессимистичному сценарию доля продаж электромобилей составит 3−4%.

— Детальный учет электротранспорта в Беларуси не ведется в связи с отсутствием в свидетельстве о регистрации информации о типе двигателя. Приблизительные подсчеты позволяют говорить, что к концу 2020 года количество электромобилей будет примерно семи тысяч по оптимистичному сценарию и чуть больше двух тысяч по пессимистичному. На сегодняшний день по приблизительным подсчетам в стране зарегистрировано порядка 300 электромобилей.

Что нужно сделать, чтобы все пошло по оптимистичному сценарию

По словам Валерия Фишмана, уже определены проблемы, сдерживающие внедрение в машиностроительную отрасль электрических и гибридных силовых установок. Необходимо системное развитие машиностроительных предприятий, организаций, разработчиков и поставщиков компонентов. Стоит задача укрепить связи между научными, инженерными, производственными организациями, повысить роль научного и инженерно-технического потенциала. Какие шаги для этого будут предприниматься?

Шаг 1. Больше зарядок





В планах, которые прописали в президентской Директиве, предусмотрено повышение парка электромобилей и гибридных автомобилей с учетом экономической целесообразности и развития соответствующей инфраструктуры. План предусматривает строительство не менее 25 мест зарядки на каждые 50 тысяч населения для городов с численностью населения свыше 100 тыс человек. Так, государственный оператор сети электрозарядных станций «Белоруснефть» к концу года установит 200 зарядок.

С этим компонентом пока все идет по плану. Мы уже выяснили в ходе длительного тест-драйва , что электромобилисту можно жить в Минске, не имея собственной розетки.

Шаг 2. Создание собственного электромобиля





— Развитие парка легковых электромобилей в Беларуси в настоящее время находится в начальном состоянии, — констатирует Валерий Фишман. — Пока не удается нащупать какие-то перспективы в создании электромобилей на мощностях «БЕЛДЖИ» или «Юнисона», то есть тех автопроизводителей, которые есть в нашей республике. При этом тяговый электропривод хорошо известен и применяется на автомобилях БЕЛАЗ, трамваях, троллейбусах, электробусах.

Поэтому основной задачей развития легкового автомобилестроения является определение индивидуального партнера для серийного производства легковушек с поэтапной локализацией базовых компонентов электрической силовой установки.

Дополнительным вариантом предлагается разработка и организация мелкосерийного производства бюджетных электромобилей, которые будут эксплуатировать на закрытых территориях. Это позволит обкатать те или иные технические решения и в дальнейшем использовать их уже при разработке серийных электромобилей и компонентов.

— Белорусские автопроизводители пришли к необходимости создания электромобилей — МАЗ экспериментирует с гибридной силовой установкой и создал экспериментальный образец грузовика на электротяге с пробегом до 200 км. При этом предприятия пока вынуждены использовать электроприводы импортного производства.

Шаг 3. Мотор и батарея — отечественные

Потенциальная внутренняя потребность белорусского машиностроения в электрических и гибридных силовых установках для перспективных моделей новой техники составляет около 4 тысяч единиц, а с учетом экспорта этой техники может превысить 10 тысяч. При таких объемах можно говорить о собственном производстве электрических и гибридных силовых установок для транспортных средств.





Сейчас в Беларуси нет предприятий по массовому выпуску современных электроприводов и тяговых аккумуляторных батарей. А именно этих два компонента в значительной степени определяют технологический уровень электромобиля.

Минпром уже определил головные организации, которые будут заниматься созданием и производством электротранспорта по своим узким направлениям.

За грузовой и пассажирский коммерческий транспорт будут отвечать ОАО «БЕЛАЗ» и ОАО «МОАЗ» с управляющей компанией холдинга «Белавтомаз».

Разработку и производство тяговых электродвигателей переменного тока различных типов для использования в электромобилях будут «тянуть» Могилевский завод лифтового машиностроения и Могилевский завод электродвигателей.

Системы управления базовыми элементами электромобилей будут разрабатывать ОАО «Горизонт» и ОАО «Измеритель».

Производством стационарных станций зарядки уже занимается ОАО «Витязь»

Накопители нового типа должны сделать в НПЦ НАН по материаловедению.

Шаг 4. Привлечь бизнес

— Развитие электротранспорта требует привлечения малого и среднего бизнеса. Как любой вид транспорта, электромобили нуждаются в обслуживании и ремонте. По мере увеличения количества автомобилей будет возрастать спрос на данные услуги. Следовательно, уже сейчас необходимо создавать сервисные центры и готовить материально-техническую базу. Думаю, что данное направление будет интересно для частного капитала, — резюмирует Валерий Фишман.