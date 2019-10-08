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В Минске пьяный мужчина угнал и разбил автомобиль коллеги по работе
Источник материала: Tut.by
В Минске задержали мужчину, который угнал автомобиль у коллеги по работе. Об этом
Как рассказали в милиции, утром мужчина приехал на работу и увидел оставленные на столе ключи от принадлежащего его коллеге KIA Sorento. Он решил воспользоваться случаем и съездить к своей жене, с которой накануне поссорился. Но на проспекте Дзержинского мужчина не справился с управлением и врезался в другой автомобиль.
Прибывшие на место аварии сотрудники ГАИ отвезли 34-летнего водителя на медосвидетельствование, которое показало, что он пьян.
Материалы проверки милиционеры передали в РОСК для дачи правовой оценки.
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Материалы проверки милиционеры передали в РОСК для дачи правовой оценки.
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